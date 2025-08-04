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Происшествия

Превышение уровня сероводорода фиксировали в Дашково-Песочне три дня подряд

Анастасия Мериакри
Фото: freepik.com

В Рязани три дня подряд фиксировали превышение ПДК сероводорода. Об этом сообщает министерство природопользования Рязанской области.

В городе работают стационарные посты наблюдения за состоянием атмосферного воздуха, установленные в микрорайонах Канищево, Дашково-Песочня, в районе Рязанского Кремля. Отбор проб воздуха постами ведется круглосуточно. Отслеживаются следующие компоненты: оксид углерода, оксид азота, диоксид азота, аммиак, диоксид серы, сероводород, озон, формальдегид, метан.

31 июля в Дашково-Песочня были выявлены превышения ПДК сероводорода. Максимальный уровень вещества в воздухе в 20:00 составил – 2,46 ПДКмр. На следующий день, 1 августа, в этом же районе концентрация сероводорода в атмосферном воздухе составила – 1,69 ПДКмр. 2 августа в 03:40 – 4,98 ПДКмр.

Результаты замеров направлены в Рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру, Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора, Управление Роспотребнадзора по Рязанской области и администрацию Рязани.

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