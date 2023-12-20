Среда, 20 декабря, 2023
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Преподавателя и студента ссуза Рязанской области подозревают во взятке

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Фотограф: Anna Tis: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/6799095/
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Касимовский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Рязанской области возбудил уголовные дела о получении и даче взятки.

По данным следствия, заведующий заочным отделением ссуза получил от студента взятку размером 20,7 тысяч рублей. За эти деньги преподаватель должен был выставить хорошие оценки за практику, экзамены и зачеты без их прохождения.

Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств и установку других эпизодов коррупции, сообщает СУ СКР по Рязанской области.

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