Преподавателя и студента ссуза Рязанской области подозревают во взятке

Касимовский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Рязанской области возбудил уголовные дела о получении и даче взятки.

По данным следствия, заведующий заочным отделением ссуза получил от студента взятку размером 20,7 тысяч рублей. За эти деньги преподаватель должен был выставить хорошие оценки за практику, экзамены и зачеты без их прохождения.

Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств и установку других эпизодов коррупции, сообщает СУ СКР по Рязанской области.