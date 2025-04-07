Премьера военно-исторической драмы «Адмирал Кузнецов» с Игорем Петренко

14 апреля в 21:30 на телеканале «Россия» состоится премьера биографического, военно-исторического сериала «Адмирал Кузнецов» (16+). Главные роли в картине исполняют Игорь Петренко, Дарья Урсуляк, Анастасия Микульчина, Николай Добрынин, Виталий Кищенко, Александр Наумов, Алексей Макаров и другие. Режиссер – Сергей Виноградов.

Николай Кузнецов (Игорь Петренко) – самый молодой в истории нашей страны народный комиссар, возглавивший Военно-морской флот СССР незадолго до начала Великой Отечественной войны. Молодому наркому предстоит противоборство с опытным и коварным противником – главнокомандующим флотом Германии Эрихом Рёдером. Непростая ситуация на фронте потребует от Кузнецова незамедлительного принятия рискованных и даже дерзких решений, от которых будет зависеть судьба многих сражений. Разногласия с Верховной Ставкой не помешают адмиралу проявить мужество и смелость в реализации своих замыслов на пути к Победе. В сериале также есть яркая любовная линия, раскрытая благодаря героиням Дарьи Урсуляк и Анастасии Микульчиной.

Сергей Виноградов, режиссер: «Наша картина – это несколько дней из жизни Николая Герасимовича Кузнецова, великого советского военачальника. Он занял пост наркома военно-морских сил в 36 лет – немыслимая цифра! Мы не пытаемся охватить всю биографию адмирала Кузнецова. Это восемь фрагментов его жизни из начала 1940-х, когда он заявил о себе со всей мощью. Это начало войны, бомбардировка Берлина, Таллинский переход, Сталинград и открытие Нахимовского училища. В сериале есть и батальные сцены, и остросюжетные эпизоды, а также личная жизнь Кузнецова. В нашем проекте появятся интересные и яркие исторические личности: Сталин, Ворошилов, Жуков, Тимошенко и другие. Замечательный актерский состав и прекрасный сюжет».

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Игорь Петренко, исполнитель роли Николая Кузнецова: «Николай Кузнецов – легендарная личность, поэтому на мне, безусловно, лежал не просто груз, а целая плита ответственности из-за масштаба принимаемых им решений, из-за огромной значимости его поступков для всей страны. Изучая его жизнь, мне довелось побывать в архиве, посмотреть реальные документы, разобрать какие-то конкретные его действия в той или иной ситуации. У Николая Кузнецова действительно была очень интересная судьба. Но в какой-то момент я закрыл его биографию: пиетет к нему мешал мне показывать его живым человеком. Сделав для себя определенный срез, я начал искать органику, внутреннюю мотивацию и уверенность в себе, чтобы двигаться дальше. При масштабе фигуры Кузнецова, при этом белом кителе, этих диалогах и поступках самым главным для меня было найти его человеческие проявления, сделать так, чтобы он не превратился в бронзовую статую».

Дарья Урсуляк, исполнительница роли Веры Кузнецовой: «Моя героиня – идеальный образ женщины. Мне кажется, это жена, о которой все мечтают. Я ее очень хорошо понимаю, и для меня эта роль была своего рода терапией – прочувствовать все то, что она переживает. То, как она себя ведет и как умеет принимать, что должно, вызывает у меня огромное уважение. В ней столько терпения и любви! Вера обладает удивительным человеческим качеством – быть позади, но оказывать невероятную поддержку. Она очень тонко чувствует своего мужа, понимает, что ему нужно, где надо промолчать, а где – надавить и подтолкнуть. Но в основном она держит тылы».

Анастасия Микульчина, исполнительница роли Натальи Севостьяновой (первой жены Николая Кузнецова): «Очень непросто рождался у меня персонаж. Возможно, это одна из самых сложных ролей в моей жизни, поскольку этот образ писался, дописывался и переписывался много раз, вплоть до моего выхода на площадку. И я безмерно благодарна моим партнерам – Игорю Петренко и Дарье Урсуляк – за то, что очень многое было придумано и найдено именно в процессе взаимодействия на съемках. Моя героиня и героиня Даши – два ангела-хранителя, которые сопровождали Николая Кузнецова по жизни. Одна с более женским началом, другая – с более дружеским. Личная история в этой картине – это олицетворение той зоны комфорта, мягкости, любви, нежности, которую нарком мог лишь изредка себе позволить, чтобы хотя бы на краткий миг стать живым человеком».