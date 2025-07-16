Премьера шоу «Погоня» состоялась на ТНТ

В минувшее воскресенье на ТНТ состоялась премьера нового шоу “Погоня” (16+), где участникам предстояло спасаться бегством от преследователей. По правилам, те, кто останутся не пойманными в течение 80 минут, получат денежный приз. Кроме того, ведущие проекта, Вячеслав Чепурченко и Олег Гаас, добавляли красок за счет специальных заданий.
Среди 15 участников первого выпуска оказалась и Лина Джебисашвили, которая разделила победу вместе с блогером Николаем Сердюковым. Экстрасенс не только смогла продержаться до конца, но и ловко выполнила дополнительные задания. Так, например, Лина быстрее всех справилась с третьей миссией, где нужно было найти тотем одного из цветов и принести в точку, указанную на карте. Как девушка отметила сама: “Сложно было убегать и прятаться. У ловцов очень зоркий глаз. И быстрые ноги. Настольная игра прошла в состоянии аффекта, если честно. Но я была внутри спокойна, в отличии от бега и пряток”.
В финале первой серии ясновидящая Лина Джебисашвили и блогер Николай Сердюков пожали руки друг другу впервые после конфликта на шоу “Сокровища императора”. Победителям вручили чек на сумму 500 тысяч рублей.
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