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Премьера шоу «Погоня» состоялась на ТНТ

Анастасия Мериакри
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В минувшее воскресенье на ТНТ состоялась премьера нового шоу “Погоня” (16+), где участникам предстояло спасаться бегством от преследователей. По правилам, те, кто останутся не пойманными в течение 80 минут, получат денежный приз. Кроме того, ведущие проекта, Вячеслав Чепурченко и Олег Гаас, добавляли красок за счет специальных заданий.

Среди 15 участников первого выпуска оказалась и Лина Джебисашвили, которая разделила победу вместе с блогером Николаем Сердюковым. Экстрасенс не только смогла продержаться до конца, но и ловко выполнила дополнительные задания. Так, например, Лина быстрее всех справилась с третьей миссией, где нужно было найти тотем одного из цветов и принести в точку, указанную на карте. Как девушка отметила сама: “Сложно было убегать и прятаться. У ловцов очень зоркий глаз. И быстрые ноги. Настольная игра прошла в состоянии аффекта, если честно. Но я была внутри спокойна, в отличии от бега и пряток”.

Лина Джебисашвили поделилась впечатлениями после шоу “Погоня”: С первой же секунды осознала, что прежней Лины уже не будет. Это глубинная, психологическая игра. Не просто догонялка , как может показаться зрителю. То, что мы испытали в моменте, это ни с чем не сравнимые ощущения. Я скажу с полной уверенностью, что для каждого игрока произошла глубокая трансформация. Для меня это был супер опыт, который я приняла с огромной благодарностью”. 

В финале первой серии ясновидящая Лина Джебисашвили и блогер Николай Сердюков пожали руки друг другу впервые после конфликта на шоу “Сокровища императора”. Победителям вручили чек на сумму 500 тысяч рублей. 

“Я неслась уставшая и безумно счастливая домой. Сначала разбудила своего любимого мужчину, он со сна не понял, я говорю правду или ему сниться. Помню его радость. Он, как никто, знал, как я хотела победить. А потом осторожно разбудила Луну и сказала ей, что я победила. Она так подпрыгнула радостно ко мне! О боже, это лучшее ощущение! Когда твоя семья счастлива и поздравляет тебя! Я живу ради них и готова дальше стремиться ко всякого рода победам!” — вспоминает Лина.

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Премьера шоу «Погоня» состоялась на ТНТ Среди 15 участников первого выпуска оказалась и Лина Джебисашвили, которая разделила победу вместе с блогером Николаем Сердюковым.
Премьера шоу «Погоня» состоялась на ТНТ Среди 15 участников первого выпуска оказалась и Лина Джебисашвили, которая разделила победу вместе с блогером Николаем Сердюковым.
Премьера шоу «Погоня» состоялась на ТНТ Среди 15 участников первого выпуска оказалась и Лина Джебисашвили, которая разделила победу вместе с блогером Николаем Сердюковым.
Премьера шоу «Погоня» состоялась на ТНТ Среди 15 участников первого выпуска оказалась и Лина Джебисашвили, которая разделила победу вместе с блогером Николаем Сердюковым.
Премьера шоу «Погоня» состоялась на ТНТ Среди 15 участников первого выпуска оказалась и Лина Джебисашвили, которая разделила победу вместе с блогером Николаем Сердюковым.

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