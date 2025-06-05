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Фото: НТВ
Кино и ТВ

Премьера шестой части боевика «Чёрный пёс» на НТВ — 12 июня

Алексей Самохин

В День России, 12 июня, на телеканале НТВ — премьера шестой части остросюжетного боевика «Чёрный пёс» (16+), созданного по мотивам произведений Николая Чергинца. Главную роль по традиции исполнил Владимир Епифанцев, сообщает пресс-служба телеканала. 

В новом сезоне герою Епифанцева, Андрею Рубцову, предстоит противостоять хакеру и сталкеру-маньяку, которые угрожают убийством владелице одного из крупнейших маркетплейсов и её дочери.

После событий предыдущей части Андрей Рубцов живёт спокойной жизнью фермера. Но однажды за помощью к нему обращается профайлер Ванда Кирсанова (Ольга Боровская), с которой он когда-то вместе участвовал в операции по освобождению заложников. Кирсанова расследует дело своей подруги — бизнесвумен Эльвиры Лариной (Ирина Баринова), владеющей крупной онлайн-площадкой.

На компанию Лариной начал атаки хакер, скрывающийся под псевдонимом Данте. Он получил доступ к клиентской базе и теперь шантажирует владелицу, угрожая опубликовать конфиденциальные данные. Ситуация осложняется тем, что Эльвиру и её дочь Лизу (Кристина Корбут) преследует таинственный сталкер-маньяк.

Владимир Епифанцев:

«Главный ключ к тому, чтобы роль получалась интересной — быть самим собой. Я всегда использую приём “идти от себя”: когда зритель смотрит на Андрея Рубцова, он видит Владимира Епифанцева. Все малейшие изменения в персонаже — мои.

Мне всегда нравилась команда, с которой легко работалось, и то уважение, которое я ощущал на съёмках. Каскадёры придавали мне уверенности — с ними я чувствовал всю силу проекта.

Бывали роли, в которых я чувствовал неуверенность из-за возраста и физической формы. Но на площадке “Чёрного пса” я каждый раз понимал — у меня всё получится.

В шестом сезоне стало больше спокойных, но при этом динамичных сцен. Герои стали глубже и драматичнее. Я впервые попробовал показать изменения в персонаже, соответствующие возрасту — ведь с выхода первого “Чёрного пса” прошло почти 10 лет, и Рубцов должен был измениться».

В ходе расследования Рубцов и Кирсанова выходят на тайны из прошлого Эльвиры, которые она пыталась скрыть. Под псевдонимом Данте оказывается человек, очень близкий к Лариной, и теперь он намерен уничтожить всю её семью.

Премьера шестой части боевика «Чёрный пёс» на НТВ — 12 июня В новом сезоне герою Епифанцева, Андрею Рубцову, предстоит противостоять хакеру и сталкеру-маньяку, которые угрожают убийством владелице одного из крупнейших маркетплейсов и её дочери.
Премьера шестой части боевика «Чёрный пёс» на НТВ — 12 июня В новом сезоне герою Епифанцева, Андрею Рубцову, предстоит противостоять хакеру и сталкеру-маньяку, которые угрожают убийством владелице одного из крупнейших маркетплейсов и её дочери.
Премьера шестой части боевика «Чёрный пёс» на НТВ — 12 июня В новом сезоне герою Епифанцева, Андрею Рубцову, предстоит противостоять хакеру и сталкеру-маньяку, которые угрожают убийством владелице одного из крупнейших маркетплейсов и её дочери.
Премьера шестой части боевика «Чёрный пёс» на НТВ — 12 июня В новом сезоне герою Епифанцева, Андрею Рубцову, предстоит противостоять хакеру и сталкеру-маньяку, которые угрожают убийством владелице одного из крупнейших маркетплейсов и её дочери.
Премьера шестой части боевика «Чёрный пёс» на НТВ — 12 июня В новом сезоне герою Епифанцева, Андрею Рубцову, предстоит противостоять хакеру и сталкеру-маньяку, которые угрожают убийством владелице одного из крупнейших маркетплейсов и её дочери.
Премьера шестой части боевика «Чёрный пёс» на НТВ — 12 июня В новом сезоне герою Епифанцева, Андрею Рубцову, предстоит противостоять хакеру и сталкеру-маньяку, которые угрожают убийством владелице одного из крупнейших маркетплейсов и её дочери.

Фото: НТВ

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