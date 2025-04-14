Премьера сериала «Про это самое» на ТНТ

На ТНТ 14 апреля в 21:00 выйдет первая серия нового комедийного сериала «Про это самое» (16+) — смелой и доброй истории о молодом сексологе, который возвращается в родное село, чтобы разрушить многолетние табу и мифы «про это самое».

В главной роли — Денис Власенко («Стрим», «Закрыть гештальт»). Также в сериале снялись Валерия Репина, Олег Гаас, Инга Оболдина, Александр Ильин, Сергей Стёпин и Арина Шелобанова. Режиссёр проекта — Евгений Абызов, производство — Norm Production по заказу Comedy Club Production.

Главный герой, Митя, после восьми лет в медицинском университете возвращается домой — в село Озёрное. Ожидая встретить понимание, он сталкивается с шоком и сопротивлением: деревне не нужен сексолог, особенно «свой». Но Митя не сдаётся — потому что знает, насколько важно научиться говорить о сексе, отношениях и телесных границах.

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«Когда я впервые прочитал сценарий, я не только смеялся, но и сразу загорелся желанием оказаться в этом проекте. Мне близка тема, и я рад, что мы можем говорить об этом с юмором и тактом», — рассказывает Денис Власенко.

«Мы не хотели никого учить, но если после просмотра кто-то всерьёз задумается и поговорит с близкими о важном — значит, сериал сработал», — добавляют креативные продюсеры Максим Вахитов и Юлия Галиченко.

«Про это самое» — это 16 серий по 24 минуты, наполненных абсурдными ситуациями, живыми диалогами и попыткой с помощью комедии снять напряжение с самых неловких тем. Сериал был впервые представлен на фестивале «Пилот» в 2023 году, где получил статус одного из самых ожидаемых проектов года.