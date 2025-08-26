Премьера сериала «Москва слезам не верит. Всё только начинается» 4 сентября на Wink.ru

Премьера самого ожидаемого проекта онлайн-кинотеатра Wink.ru состоится 4 сентября. В этот день появится первый эпизод музыкальной мелодрамы режиссеров Ольги Долматовской и Жоры Крыжовникова «Москва слезам не верит. Всё только начинается» (16+), далее по одной серии будет выходить по средам. Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) представляет трейлер сериала. Создателей сериала вдохновила оскароносная советская кинокартина Владимира Меньшова: новый проект создан по ее мотивам, но авторы сериала рассказывают современную историю, которая начинается на заре нулевых и продолжается через 20 лет.

Трейлер: https://wink.ru/embed/moskva-slezam-ne-verit-vse-tolko-nachinaetsya-year-2025/trailer

Ксюша в начале нулевых приезжает покорять Москву с пятилетним ребенком на руках. Без денег, связей и каких-либо перспектив. Пути назад нет — из родного города она сбежала, спасаясь от преследования мужа-абьюзера. Выжить в столице ей помогают новые подруги: прилежная студентка медицинского Оля и взбалмошная Маша, мечтающая выйти замуж за иностранца и уехать за границу… Спустя 20 лет судьба дарит подругам еще один шанс на счастье.

Роли главных героинь в юности исполнили Тина Стойилкович, Анастасия Талызина, Мария Камова (Маш Милаш), а повзрослевших — Марина Александрова, Юлия Топольницкая и Валерия Астапова соответственно. Также в сериале снялись Иван Янковский, Рузиль Минекаев, Андрей Максимов, Милош Бикович, Фёдор Бондарчук, Антон Васильев, Дэниел Барнс, Марина Зудина, Анна Невская, Слава Копейкин, Анастасия Красовская, Полина Гухман, Валентин Анциферов, Александр Метелкин и другие. В звездных камео появятся Сергей Зверев, DJ Грув, Андрей Григорьев-Апполонов, Аврора, Митя Фомин.

Ольга Долматовская, режиссер:

«Идея сериала принадлежит Жоре Крыжовникову — он давно хотел сделать музыкальный фильм по мотивам “Москва слезам не верит”. Я подключилась на этапе, когда был написан какой-то из драфтов сценария. Перед фильмом мы посмотрели огромное количество американских мюзиклов сороковых и пятидесятых годов XX века. И для меня по-новому открылся этот жанр. Я в какой-то степени влюбилась».

Жора Крыжовников, режиссер:

«Мы пересмотрели фильм и захотели так же, как в оригинале, рассказать историю трех подруг спустя 20 лет. И линия нашей главной героини очень похожа на то, что была у Валентина Черных в его сценарии “Дважды солгавшая”. Он победил на конкурсе сценариев о Москве и оттуда уже попал к Владимиру Меньшову. Но у двух подруг совершенно другие истории, конфликты и проблемы. У нас нет хоккеиста, нет строителя. У нас, в общем, всё по-другому».

Создатели не сразу смогли определиться, будут ли юные актрисы играть уже повзрослевших женщин. Решение пришло, когда случайно нашли «первую пару» удивительно похожих друг на друга Ксюш — Тину Стойилкович и Марину Александрову. После этого сомнений не осталось — Ольга Долматовская и Жора Крыжовников вместе с директором по кастингу Анастасией Багировой подобрали подходящих актрис на роли повзрослевших Маши и Оли.

Тина Стойилкович, сыгравшая молодую и наивную Ксюшу, сама когда-то была на месте своей героини. Будущая актриса приехала в Москву в 2017 году из Сербии за мечтой — поступить в театральный вуз. Ее партнерша по роли Марина Александрова переехала в столицу одна в 16 лет — тоже хотела стать актрисой.

Тина Стойилкович, актриса:

«Ксюша мне безумно близка, до мурашек, я чувствую ее кожей! И с каждым съемочным днем я любила и понимала ее все больше и больше. Я многому у нее научилась: стала больше ценить себя, осознавать свой жизненный опыт и впервые в жизни обрела опору в себе».

Марина Александрова, актриса:

«Моя героиня Ксения Лаврова — девушка сильная и волевая во всем, кроме любви. Понять ее мне помогла женская мудрость. Я вспоминала свой опыт, полученный во всех своих жизненных обстоятельствах: и при неудавшихся романах, и во время счастливых моментов жизни».

Для Марии Камовой — популярного блогера Маш Милаш — эта роль стала первой серьезной работой в кино. Ради нее она несколько месяцев посещала курсы сценической речи и актерского мастерства.

Мария Камова, актриса:

«Мы с моей героиней очень похожи. Нас даже зовут одинаково. Мы говорим одинаковыми фразами, мы веселые и сильные, ранимые и импульсивные. Одинаково радуемся жизни и моменту. Только негативный опыт, полученный в жизни, у нас разный. Хочу сказать, что я очень выросла как личность во время работы над этим проектом. Я стала более глубокой и чувственной в мироощущении, кроме того, я перестала быть “колючкой” и научилась доверять людям».

В сериале «Москва слезам не верит. Всё только начинается» создатели нашли необычный способ раскрыть характеры героев и рассказать зрителям об их эмоциональных переживаниях. Проводником во внутренний мир стала музыка — эта идея принадлежит Жоре Крыжовникову. В новом сериале прозвучат как главные хиты нулевых, которыми все заслушивались тогда, так и легендарные песни о Москве, но в современном, новом прочтении.

Ольга Долматовская, режиссер:

«Музыкальные номера — это способ показать внутренний конфликт или уязвимость персонажа самым наглядным и запоминающимся образом, а также подчеркнуть ключевые моменты в развитии сюжета. При этом у нас не так много таких номеров. Мы вводим песню тогда, когда достигаем однозначной эмоциональной кульминации».

Истории в «Москва слезам не верит. Всё только начинается» разворачиваются в узнаваемых и популярных местах города. В кадре появятся высотка на Котельнической набережной, телецентр «Останкино» и РАМТ. Работа над финальным эпизодом велась на Тверском бульваре. Часть музыкальных номеров сняли в павильонах кинокластера «Москино», а одну из самых ярких и сложных сцен — на Пушкинской площади: в ней были задействованы 200 танцоров и более 100 актеров массовых сцен. Для создания светового рисунка этой сцены было задействовано огромное количество специального оборудования. Другим эффектным эпизодом стал музыкальный номер «Я люблю», который пришлось снимать в столице, но Татарстана. По сюжету два героя кружатся в танце в центре огромного фонтана. Декорацией стал самый большой в России переездной цветодинамический фонтан — на тот момент он находился в Казанском государственном цирке.

Юрий Коробейников, оператор-постановщик:

«В нашем проекте мы использовали разную визуальную стилистику в зависимости от времени событий. В первой части истории, когда девчонки молодые и действие разворачивается летом, в кадре много динамики и цвета теплее. Когда героини взрослеют, цветовая гамма становится холоднее».

Стиль персонажей продуман до мелочей. С помощью одежды и аксессуаров художники по костюмам воссоздали моду 2000-х, которая сейчас получила второе дыхание. Например, героини сериала носят джинсы с низкой посадкой — именно такие модели были модными тогда. Кроме того, наряды персонажей менялись в зависимости от их настроения. Ксюша, например, красивые платья надевает в период влюбленности, а в трудные времена — джинсы и толстовки.

Художники также подготовили около тысячи сложных сценических комплектов, которые были нужны актерам во время съемок музыкальных номеров. Настоящей находкой стали латексные костюмы российской художницы, дизайнера и модельера Александры Фроловой, известной своими арт-перформансами. Эти наряды — яркий маркер стиля тех лет. Дарья Фомина ранее работала над стилем персонажей в сериалах «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Елки 11», «Я знаю, кто тебя убил».

Дарья Фомина, художник по костюмам:

«Нам повезло, что мы смогли достать эти редкие латексные костюмы. Важно понимать, что костюмы в кино — это часть настроения и характера персонажа. Они помогают актеру и режиссеру воплотить поставленную задачу».

Восьмисерийный проект пополнит линейку Wink Originals («Слово пацана. Кровь на асфальте», «Фишер», «Комбинация», «Балет» и другие). Сериал создан кинокомпаниями «Водород» и «НМГ Студия» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

В сентябре, специально к премьере сериала, на сервисе Wink Книги в аудиоформате появится роман «Москва слезам не верит», завершенный сценаристом одноименного кинофильма Валентином Черных в 1994 году. Озвучила книгу Юлия Топольницкая, которая сыграла в сериале одну из главных героинь.

О сериале «Москва слезам не верит. Всё только начинается» (16+)

Производство: «Водород», «НМГ Студия» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»)

Онлайн-кинотеатр: Wink.ru в линейке Wink Originals

Количество серий: 8

Хронометраж: серия — 50 минут

Жанр: мелодрама

Съемочная группа

Режиссеры: Ольга Долматовская, Жора Крыжовников

Оператор-постановщик: Юрий Коробейников

Авторы сценария: Жора Крыжовников, Евгения Хрипкова, Алина Тяжлова, Аксинья Борисова, Юлия Гулян при участии Ольги Долматовской

Генеральные продюсеры: Михаил Врубель, Александр Андрющенко

Генеральные продюсеры «НМГ Студии»: Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Жора Крыжовников

Продюсеры Wink.ru: Антон Володькин, Александр Косарим

Продюсер «Водорода»: Павел Горин

Исполнительные продюсеры: Екатерина Полежаева, Елена Быстрова

Ведущий продюсер: Антонина Ли

Художник-постановщик: Эльдар Кархалев

Художник по костюмам: Дарья Фомина

Художник по гриму: Дарья Терехова

В ролях: Тина Стойилкович, Анастасия Талызина, Мария Камова (Маш Милаш), Марина Александрова, Юлия Топольницкая, Валерия Астапова, Иван Янковский, Рузиль Минекаев, Андрей Максимов, Антон Васильев, Милош Бикович, Фёдор Бондарчук, Марина Зудина, Анастасия Красовская, Слава Копейкин, Дэниел Барнс, Полина Гухман, Алена Долголенко, Александра Ревенко, Владислав Тирон, Анна Невская, Валентин Анциферов, Александр Метелкин и другие.