Премьера песни «Молитва матери» в исполнении Евгения Южина состоялась в Константиново

В селе Константиново под Рязанью на Всероссийском празднике поэзии, посвящённом 130-летию со дня рождения Сергея Есенина, состоялась премьера песни «Молитва матери». Композицию исполнил золотой тенор России Евгений Южин.

Евгений Южин посвятил песню всем матерям и участникам специальной военной операции, которые защищают родную страну.

Возрастное ограничение 6+.

Программа празднования 130-летия Сергея Есенина в Константинове 4 октября

С 12:00 до 20:00 Константиново станет главной сценой страны для почитателей таланта Есенина. Ведущей праздника выступит заслуженная артистка России Екатерина Гусева (6+).

На главной сцене гостей ждёт:

15:00 – 17:00 моноспектакль «Хулиган. Исповедь» (6+) с народным артистом России Сергеем Безруковым. Это пронзительное откровение, пропущенное через сердце актера;

17:10 – 17:50 уличный спектакль «Мой Есенин» Влада Маленко (6+). Новые песни на стихи поэта, звучащие под открытым небом;

17:50 – 18:00 демонстрация видеоролика, в котором свои прочтения есенинских строк представят Дмитрий Маликов, Дмитрий Губерниев, Владимир Машков и другие звезды (6+);

18:00 – 19:00 музыкально-поэтическая программа «Поэзия как стихиЯ» (6+). Симфонический оркестр, актеры театра и кино Алексей Вертков, Дмитрий Дюжев, Антон Шагин, Анна Ардова, Ксения Кутепова, Павел Табаков создадут мощное и гармоничное действо;

19:00 – 20:00 завершит день концерт группы «Пелагея» (6+).

На малой сцене музея-заповедника программа не менее насыщенная: