Премьера мелодрамы «Даниловский тупик» с Глафирой Тархановой

20 сентября в 21:00 в эфире телеканала «Россия» состоится премьера остросюжетной мелодрамы «Даниловский тупик» (16+). Главные роли в картине исполняют Глафира Тарханова, Иван Батарев, Мария Столярова, Илья Бледный, Дмитрий Калихов, Илья Кондратенко и другие. Режиссер – Владимир Нахабцев.

Елена Данилова (Глафира Тарханова) – талантливый художник и счастливая женщина. У нее большой уютный дом, любящий муж Сергей (Иван Батарев) и сын Егорка (Дмитрий Калихов). Недавно Сергея назначили директором филиала, и он стал часто пропадать на работе. Но в один момент Сергей решает уйти из семьи к своей новой молодой секретарше Насте (Мария Столярова). Он подает на развод и по суду забирает у Елены сына. Из отчаянного положения героиню внезапно спасает разлучница. Настя предлагает Лене вернуть сына и обещает выступить в суде на ее стороне. Совместными усилиями Егорку удается вернуть. Но вскоре Настя бесследно исчезает, а Лену вызывают на допрос…



Владимир Нахабцев, режиссер: «Съемки проекта «Даниловский тупик» проходили весело. Нам надо было снять провинциальный весенний город, а за три дня до съемок выпал снег, и мы вынуждены были прятать его, придумывая различные мизансцены. После распустилась зелень – ее тоже надо было прятать. Снимали в Москве, что тоже непросто в ее нынешнем состоянии с огромными домами, с таким количеством машин – мы же должны были показать тихий провинциальный городок. Я уже работал раньше и с Глашей Тархановой, и с Ваней Батаревым, но впервые встретился с Машей Столяровой. Все – отличные артисты! Надеюсь, однажды еще поработаем вместе».



Глафира Тарханова, исполнительница роли Лены: «Это не первая наша совместная работа с прекрасным режиссером Владимиром Нахабцевым. Я очень люблю у него сниматься, это всегда комфортно и профессионально. Владимир Владимирович – режиссер с хорошим вкусом. У него замечательная команда, что важно, ведь кино – командная работа в первую очередь. Впервые мою сестру сыграла моя настоящая сестра, актриса Илария Лопатина. У такого тандема есть свои сложности, но мы разграничили личную историю, старались быть коллегами, было много прекрасных моментов. Случились и новые знакомства: у нас в жизни сложились прекрасные отношения с Машей Столяровой, которая сыграла мою соперницу Настю. Мне кажется, что современные героини меняются: у женщин появилось больше возможностей, они могут позволить себе рассчитывать на собственные силы. Эта тема активно сейчас обсуждается и в психологии: безусловно, семья, дети, брак – это важно, но держится все непосредственно на женщине, на ее собственной уверенности в себе. Если это происходит на другой какой-то базе, на зависимости от мужа, рано или поздно может очень сильно подвести. И тогда женщине приходится самой вставать на ноги и почувствовать собственную силу, чтобы выжить и поднять детей. Мне кажется, эта тема очень актуальна сейчас, и в нашем проекте, в моей героине она как раз находит отклик и подтверждение».



Мария Столярова, исполнительница роли Насти: «Героиня, как и сам сценарий, заинтересовали меня в первую очередь ролью, в которой присутствует очень большой перевертыш. Я всегда говорю: не бывает злых героинь, бывают высокомотивированные девушки. И мне кажется, что Настя – высокомотивированная, сложная, запутанная, с очень сложным человеческим анамнезом, с психологическими травмами. Несмотря на явную отрицательность, у нее есть какая-то человеческая мотивация, надеюсь, что зритель почувствует это и будет сопереживать ей. Я очень люблю нашего режиссера Владимира Владимировича Нахабцева, это прекрасный творец, в руках которого артист может быть свободен, раскрепощен, уверен, силен. Работать с ним – одно удовольствие. То же самое могу сказать о своих партнерах – Глафире Тархановой и Ване Батареве, они прекрасные артисты».

Съемки проекта проходили в Москве и Московской области.