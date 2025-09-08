Понедельник, 8 сентября, 2025
18.1 C
Рязань
Кино и ТВ

Премьера мелодрамы «Даниловский тупик» с Глафирой Тархановой

Анастасия Мериакри
фото телеканала «Россия»

20 сентября в 21:00 в эфире телеканала «Россия» состоится премьера остросюжетной мелодрамы «Даниловский тупик» (16+). Главные роли в картине исполняют Глафира Тарханова, Иван Батарев, Мария Столярова, Илья Бледный, Дмитрий Калихов, Илья Кондратенко и другие. Режиссер – Владимир Нахабцев.

Елена Данилова (Глафира Тарханова) – талантливый художник и счастливая женщина. У нее большой уютный дом, любящий муж Сергей (Иван Батарев) и сын Егорка (Дмитрий Калихов). Недавно Сергея назначили директором филиала, и он стал часто пропадать на работе. Но в один момент Сергей решает уйти из семьи к своей новой молодой секретарше Насте (Мария Столярова). Он подает на развод и по суду забирает у Елены сына. Из отчаянного положения героиню внезапно спасает разлучница. Настя предлагает Лене вернуть сына и обещает выступить в суде на ее стороне. Совместными усилиями Егорку удается вернуть. Но вскоре Настя бесследно исчезает, а Лену вызывают на допрос…


Владимир Нахабцев, режиссер: «Съемки проекта «Даниловский тупик» проходили весело. Нам надо было снять провинциальный весенний город, а за три дня до съемок выпал снег, и мы вынуждены были прятать его, придумывая различные мизансцены. После распустилась зелень – ее тоже надо было прятать. Снимали в Москве, что тоже непросто в ее нынешнем состоянии с огромными домами, с таким количеством машин – мы же должны были показать тихий провинциальный городок. Я уже работал раньше и с Глашей Тархановой, и с Ваней Батаревым, но впервые встретился с Машей Столяровой. Все – отличные артисты! Надеюсь, однажды еще поработаем вместе».


Глафира Тарханова, исполнительница роли Лены: «Это не первая наша совместная работа с прекрасным режиссером Владимиром Нахабцевым. Я очень люблю у него сниматься, это всегда комфортно и профессионально. Владимир Владимирович – режиссер с хорошим вкусом. У него замечательная команда, что важно, ведь кино – командная работа в первую очередь. Впервые мою сестру сыграла моя настоящая сестра, актриса Илария Лопатина. У такого тандема есть свои сложности, но мы разграничили личную историю, старались быть коллегами, было много прекрасных моментов. Случились и новые знакомства: у нас в жизни сложились прекрасные отношения с Машей Столяровой, которая сыграла мою соперницу Настю. Мне кажется, что современные героини меняются: у женщин появилось больше возможностей, они могут позволить себе рассчитывать на собственные силы. Эта тема активно сейчас обсуждается и в психологии: безусловно, семья, дети, брак – это важно, но держится все непосредственно на женщине, на ее собственной уверенности в себе. Если это происходит на другой какой-то базе, на зависимости от мужа, рано или поздно может очень сильно подвести. И тогда женщине приходится самой вставать на ноги и почувствовать собственную силу, чтобы выжить и поднять детей. Мне кажется, эта тема очень актуальна сейчас, и в нашем проекте, в моей героине она как раз находит отклик и подтверждение».


Мария Столярова, исполнительница роли Насти: «Героиня, как и сам сценарий, заинтересовали меня в первую очередь ролью, в которой присутствует очень большой перевертыш. Я всегда говорю: не бывает злых героинь, бывают высокомотивированные девушки. И мне кажется, что Настя – высокомотивированная, сложная, запутанная, с очень сложным человеческим анамнезом, с психологическими травмами. Несмотря на явную отрицательность, у нее есть какая-то человеческая мотивация, надеюсь, что зритель почувствует это и будет сопереживать ей. Я очень люблю нашего режиссера Владимира Владимировича Нахабцева, это прекрасный творец, в руках которого артист может быть свободен, раскрепощен, уверен, силен. Работать с ним – одно удовольствие. То же самое могу сказать о своих партнерах – Глафире Тархановой и Ване Батареве, они прекрасные артисты».

Съемки проекта проходили в Москве и Московской области.

Премьера мелодрамы «Даниловский тупик» с Глафирой Тархановой Елена Данилова – талантливый художник и счастливая женщина. У нее большой уютный дом, любящий муж Сергей и сын Егорка.
Премьера мелодрамы «Даниловский тупик» с Глафирой Тархановой Елена Данилова – талантливый художник и счастливая женщина. У нее большой уютный дом, любящий муж Сергей и сын Егорка.
Премьера мелодрамы «Даниловский тупик» с Глафирой Тархановой Елена Данилова – талантливый художник и счастливая женщина. У нее большой уютный дом, любящий муж Сергей и сын Егорка.
Премьера мелодрамы «Даниловский тупик» с Глафирой Тархановой Елена Данилова – талантливый художник и счастливая женщина. У нее большой уютный дом, любящий муж Сергей и сын Егорка.
Премьера мелодрамы «Даниловский тупик» с Глафирой Тархановой Елена Данилова – талантливый художник и счастливая женщина. У нее большой уютный дом, любящий муж Сергей и сын Егорка.
Премьера мелодрамы «Даниловский тупик» с Глафирой Тархановой Елена Данилова – талантливый художник и счастливая женщина. У нее большой уютный дом, любящий муж Сергей и сын Егорка.
Премьера мелодрамы «Даниловский тупик» с Глафирой Тархановой Елена Данилова – талантливый художник и счастливая женщина. У нее большой уютный дом, любящий муж Сергей и сын Егорка.
Премьера мелодрамы «Даниловский тупик» с Глафирой Тархановой Елена Данилова – талантливый художник и счастливая женщина. У нее большой уютный дом, любящий муж Сергей и сын Егорка.

Самые читаемые материалы

Новости России

Доктор Мясников назвал лекарство, которое убивает больше всего россиян

Врач Александр Мясников предупредил в эфире программы «О самом...
Новости Рязани и области

Элитный «американский» спецназ пытается удержать наступление российских войск

Официальный Киев отказывается признавать потерю позиций, но в украинских пабликах царит уныние.
Новости России

В Подмосковье женщина стреляла из винтовки по дрону, запущенному сыном соседа

Попасть в квадрокоптер женщине не удалось — устройство не получило повреждений. Отец ребёнка подчеркнул, что не стал вступать в конфликт.
Новости России

«Началось»: Сладков указал на две детали после ночных ударов по Украине

Удары по Украине в ночь на воскресенье указывают на...
Новости России

Стало известно, что выдало Аглаю Тарасову перед задержанием в Домодедово

Актрису Аглаю Тарасову, задержанную в аэропорту Домодедово, выдало странное...

Последние новости

Новости России

Боец «Ахмата» Шама заявила о заражении военных мышиной лихорадки

Некоторые бойцы спецназа «Ахмат» заразились смертельно опасной мышиной лихорадкой,...
Новости России

Отец убийцы школьницы в отеле в Петербурге увидел странность в трагедии

Отец студента, подозреваемого в убийстве 15-летний девочки в апарт-отеле...
Экономика и бизнес

Рязанская область получит 350 миллионов рублей на создание бизнес-парка «Агни»

Специализация бизнес-парка — аэрокосмические системы и технологии, радиотехника, электротехника, электроника, медицинское оборудование.
Медицина

Рязанская область получит 118 млн рублей на борьбу с онкозаболеваниями

Выделенная сумма будет направлена на модернизацию медицинского оборудования
Новости России

Полиция проверит депутата из ХМАО Макарова, бросавшего нож в живот дочери

Сотрудники полиции проверят депутата Гордумы Мегиона в ХМАО Виктора...
Общество

Вечный огонь вновь зажгли на площади Победы в Рязани

Вечный огонь отключали на мемориале Победы 6 и 7 сентября в рамках работы по благоустройству монумента.
Происшествия

Обманутый рязанец перевел более 3 миллионов на счет гражданина Республики Башкортостан

Мужчине позвонили якобы финансовые специалисты, обманным путем они уговорили его перевести на указанные банковские счета 3 миллиона 299 тысяч рублей.
Общество

Семь улиц Рязани ждет отключение электроэнергии 9 сентября

В связи с проведением плановых работ по реконструкции воздушной линии электропередачи электроэнергия будет отключена с 9:30 до 14:00