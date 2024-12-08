Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли сделал несколько важных заявлений о ситуации в стране на воскресенье, 8 декабря. Основные моменты его выступления приводит телеграм-канал ТАСС.

Правительство САР не знает, где сейчас находится президент страны Башар Асад. Последний раз он контактировал с ними вечером 7 декабря.

Правительство не связано со службами безопасности, которыми руководил президент. Большинство сирийских министров остаются в Дамаске.

Правительство ведёт переговоры с боевиками, покидать Дамаск не собирается. Чиновники останутся, чтобы обеспечить работу государственных институтов.

Премьер-министр заявил о готовности передать власть мирным путём.

Неизвестно, функционирует ли министерство обороны республики, которому подчинялись правительственные силы.

Вопрос военного присутствия РФ будет решаться новым правительством.