Понедельник, 28 августа, 2023
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Префекты Московского и Октябрьского районов Рязани отчитались о работе

7info

Пресс-служба администрации Рязани опубликовала традиционный двухнедельный отчёт префектов.

Сегодня о проделанной работе отчитались префекты Московского и Октябрьского районов города. 

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