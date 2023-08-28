Префекты Московского и Октябрьского районов Рязани отчитались о работе

Фотограф Софья Бабак устроила фотосессию с участием полуголых девушек, пишет издание E1.RU.
Екатеринбурженки развернули съемочную площадку на базу отдыха «Терсутская».
«Я люблю делать сногсшибательные, поразительные съемки, очень творческие», – отметила Бабак.
На снимках можно увидеть, что девушки позировали перед камерой в боди – они сняли с себя последнее и остались...
В одной из аптек в Московской области мужчина показал людям в очереди, что такое геморрой, сообщил телеграм-канал «Плохие новости».
На кадрах можно увидеть, как посетитель жалуется на жуткие боли в заднем проходе.
Вскоре он перешел от слов к делу и решил снять штаны, чтобы наглядно показать, с чем ему...
В селе Большой Самовец Грязинского района произошла авария, в результате которой погибли три человека, пишет портал «Город 48» со ссылкой на УГИБДД по Липецкой области.
О случившемся стало известно вечером 26 августа. По предварительной версии, водитель «Ауди» не справился с управлением. В итоге автомобиль перевернулся.
На месте погибли трое...