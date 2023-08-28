Префекты Московского и Октябрьского районов Рязани отчитались о работе

В одной из аптек в Московской области мужчина показал людям в очереди, что такое геморрой, сообщил телеграм-канал «Плохие новости». На кадрах можно увидеть, как посетитель жалуется на жуткие боли в заднем проходе. Вскоре он перешел от слов к делу и решил снять штаны, чтобы наглядно показать, с чем ему...