Префектуры и городские службы совместно приводят в порядок улицы Рязани

Сотрудники территориальных префектур Рязани совместно с управляющими компаниями, МБУ «ДБГ» и сторонними организациями проводят работы по окосу травы и стрижке кустарников, вывозят древесные и порубочные остатки, выполняют ремонт дорог и высаживают цветы. О проделанной работе сообщила пресс-служба мэрии.
В Солотче привели в порядок зелёные зоны и клумбы. МБУ «ЖКУ-22» проводит работы по окосу травы, стрижке кустарников, прополке и поливу клумб на муниципальных территориях, в том числе в скверах микрорайона.
Префектура совместно с Дирекцией благоустройства города провела ямочный ремонт дорог в Солотче по следующим адресным ориентирам:
- участок дороги ул. Владимирской к санаторию «Старица»;
- участок дороги по ул. Гайдара к школе № 32;
- участок дороги по ул. Лесной.
В Советском районе сотрудники префектуры организовали вывоз упавших деревьев и веток по адресам:
- ул. Затинная, д. 32;
- ул. Есенина, д. 58;
- прилегающая территория к детскому саду № 60.
Работниками префектуры Московского района совместно со сторонними организациями проведены работы по вывозу древесных отходов по адресу: ул. Старореченская, д. 32б.
В рамках текущего содержания придомовых территорий управляющая компания провела работы по окосу травы на придомовой территории ул. Костычева, д. 14.
В Октябрьском районе префектура совместно со спортивной школой «Родной край – Спорт» провела сезонные работы по высадке цветов в вазоны на ул. Трудовой.
В Железнодорожном районе были ликвидированы свалки древесных отходов со следующих адресных ориентиров:
- у д. 59 кор.3 по ул. Дзержинского;
- у д. 87 по ул. Гагарина;
- у д. 38 кор.1, 40, 46 по ул. Островского;
- у д.25/38 по ул. 2-я Линия;
- у д. 42 по ул. Шевченко;
- у д. 19 по ул. Братиславской;
- у д. 85 по ул. Ленинского Комсомола;
- у д. 3 по Троллейбусному переулку;
- у д. 64 по ул. Ушакова.
Сотрудники Железнодорожной префектуры совместно со сторонними организациями также провели работы по опиловке деревьев у д. 12 по ул. Весенняя и в районе д. 42 по ул. Чкалова.
Об участке, требующем благоустройства или уборки, жители города могут сообщить через социальные сети, портал Госуслуг или лично в территориальное управление. Все обращения будут приняты в работу.