Предварительное голосование «Единой России» завершилось в Рязани

Серьезных нарушений в ходе предварительного голосования «Единой России» не было – по каждому обращению проводилась проверка, сообщил замсекретаря Генсовета партии Сергей Перминов на ВКС с региональными отделениями партии, где подвели первые итоги электронного предварительного голосования.

«Мы видим колоссальный интерес к нашей процедуре. Средний конкурс в законодательные собрания 7,5 человека на место. Есть лидеры – Ульяновская область 15 человек на место, Ивановская область – 12, Архангельская и Иркутская области – 10 человек на место», – отметил он.

Предварительное голосование впервые прошло в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Из-за проблем с интернетом оно было организовано еще и в очной форме.

Руководитель ИТ-проектов «Единой России» Вячеслав Сатеев добавил, что результаты предварительного голосования были защищены от хакерских атак и не подверглись искажению.

«Последняя неделя была беспрецедентной. Каждый день мы отражали ДДОС-атаки, самая мощная была 23 мая. Несколько десятков тысяч IP-адресов атаковали всю нашу автономную систему: не только сервис предварительного голосования, но вообще каждый хост, сервис и сайт. Атака продолжалась сутки, количество вредоносного трафика исчисляется сотнями терабайт», – рассказал он.

В последние сутки хакеры предприняли очередную попытку – финским ботнетом была атакована система предварительного голосования в Запорожской области.

Подсчет голосов на электронном предварительном голосовании завершен. Продолжается подведение итогов очного и выездного голосования в новых регионах, а также электронного голосования в органы местного самоуправления.

В нашем регионе основная избирательная кампания 2023 года – выборы в Рязанскую городскую Думу. В бюллетени было внесено 178 человек. В электронном предварительном голосовании приняли участие более 30 тысяч жителей областного центра.

Окончательные итоги партийной процедуры подведут на заседании городского организационного комитета 30 мая. После этого их утвердит Генсовет «Единой России».