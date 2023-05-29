Предварительное голосование «Единой России» завершилось в Рязани

Серьезных нарушений в ходе предварительного голосования «Единой России» не было – по каждому обращению проводилась проверка, сообщил замсекретаря Генсовета партии Сергей Перминов на ВКС с региональными отделениями партии, где подвели первые итоги электронного предварительного голосования.
Предварительное голосование впервые прошло в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Из-за проблем с интернетом оно было организовано еще и в очной форме.
Руководитель ИТ-проектов «Единой России» Вячеслав Сатеев добавил, что результаты предварительного голосования были защищены от хакерских атак и не подверглись искажению.
В последние сутки хакеры предприняли очередную попытку – финским ботнетом была атакована система предварительного голосования в Запорожской области.
Подсчет голосов на электронном предварительном голосовании завершен. Продолжается подведение итогов очного и выездного голосования в новых регионах, а также электронного голосования в органы местного самоуправления.
В нашем регионе основная избирательная кампания 2023 года – выборы в Рязанскую городскую Думу. В бюллетени было внесено 178 человек. В электронном предварительном голосовании приняли участие более 30 тысяч жителей областного центра.
Окончательные итоги партийной процедуры подведут на заседании городского организационного комитета 30 мая. После этого их утвердит Генсовет «Единой России».