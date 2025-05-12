Представлявший Рязань лыжник-олимпиец оставил Россию и фамилию из-за женщины, но всё закончилось для него грустно

Лыжник Илья Черноусов, завоевавший олимпийскую медаль в составе российской команды, в последнее время проживает в Европе. Переезд был связан с личными обстоятельствами – спортсмен создал семью со швейцарской биатлонисткой Селиной Гаспарин. Однако их брак в итоге распался. Печальную историю любви, из-за которой спортсмен, некогда представлявший на соревнованиях Рязанскую область, оставил родину и фамилию, рассказали журналисты издания Sportbox.

Илья и Селина впервые встретились в 2011 году, тогда российский спортсмен находился на тренировочных сборах в Швейцарии. Чтобы познакомиться с биатлонисткой, будущий призёр Олимпиады в Сочи специально дождался своей очереди за автографом на детском мероприятии. Начавшийся роман развивался бурно, несмотря на трудности в общении – спортсменам пришлось учить английский, чтобы понимать свою избранницу.

В 2014 году пара официально оформила отношения. Спортсмены организовали две свадебные церемонии. Первое торжество прошло в Санкт-Петербурге, а второе – в швейцарском Сент-Морице, где собрались друзья и родственники, не сумевшие присутствовать на российском празднике.

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Ради любимой россиянин изменил фамилию. К ней он добавил её девичью фамилию и стал Черноусов-Гаспарин. Однако процедура оказалась непростой, поскольку в тот период Швейцария как раз отказывалась от практики двойных фамилий. Как итог — в Швейцарии он стал чуть ли не единственным мужчиной с двойной фамилией.

Спустя год после свадьбы у пары родился первый ребёнок. С появлением дочери Илья стал уделять меньше внимания спортивной карьере. К 2020 году, когда в семье было уже двое детей, многие были уверены, что лыжник завершил профессиональные выступления. Через некоторое время Черноусов объявил в соцсетях о получении швейцарского гражданства, сопроводив новость лаконичной подписью: «я швейцарец». Черноусов хотел выступить на Олимпиаде 2022 года в Пекине, надеясь представлять сборную Швейцарии. Однако вернуться к прежнему уровню подготовки ему не удалось — даже по меркам швейцарской команды его результаты оказались недостаточно убедительными. В итоге мечта о втором олимпийском старте так и осталась нереализованной.

Завершив профессиональную карьеру, Илья Черноусов перешёл на тренерскую работу. В настоящее время он проживает в Лихтенштейне, где занимается подготовкой местных лыжников. Его тренерская деятельность показывает хорошие результаты — в сборную страны стремится попасть даже известный норвежский лыжник Петтер Нортуг.

Однако в личной жизни сложилось всё грустно. После десяти лет отношений Илья н и Селина приняли решение о разводе. Спортсмен объяснил это следующим образом: «так сложились обстоятельства». В интервью Sports.ru он добавил, что не хотел это афишировать, так как для него это личная история.

Лыжник отметил, что сохраняет контакт с бывшей супругой, поскольку они вместе воспитывают детей. Причины расставания так и остались не раскрыты.