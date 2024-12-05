Представлено исследование на тему: «Отношение розничных инвесторов к фондовому рынку в 2024 году»

В рамках 15-го инвестиционного форума «РОССИЯ ЗОВЕТ!» ВТБ Мои Инвестиции и Frank RG представили публичное исследование «Отношение розничных инвесторов к фондовому рынку в 2024 году».

Цель исследования – выявить основные факторы, которые влияют на принятие инвестиционных решений, а также понять, что может привлечь россиян к инвестированию в фондовый рынок в текущих рыночных условиях.

Ключевые выводы:

Положительная динамика рынка (доходность выше ключевой ставки) и больше свободных сбережений (повышение уровня жизни) являются самыми важными факторами для увеличения объема инвестиций в фондовый рынок. Это логично и объяснимо. Данные ответы дали 32% и 31% опрошенных.

16% респондентов готовы инвестировать в фондовый рынок на срок более 5 лет, при «Уверенности в росте экономики страны» и наличии свободных средств 58% опрошенных готовы были бы инвестировать на эти сроки. По мнению большинства респондентов, в текущей рыночной ситуации, оптимальным сроком для инвестирования является 1-3 года. Введение долгосрочных инструментов помогут повысить потенциальный срок инвестирования.

Среди наиболее популярных продуктов для долгосрочного инвестирования опрошенные выбирают три продукта:

· Облигации федерального займа (ОФЗ) – 14%

· Акции «голубых фишек» – 13%

· Фонды недвижимости – 12%

Опрос показал потенциал для развития такого инструмента как IPO – одного из ключевых факторов повышения капитализации фондового рынка. 53% участников опроса сказали, что ни разу не участвовали в первичных размещениях. Но на вопрос «Какие факторы смогли бы повысить вашу заинтересованность в участии в IPO?» ответили, что при разумной цене размещения (25%) и хорошей динамике фондового рынка (18%), готовы инвестировать в данный инструмент. При этом, несмотря на частое обсуждение в СМИ недовольства аллокацией, данный пункт является самым непопулярным фактором. Большему количеству инвесторов нужна прозрачность.

Большинство инвесторов не понимает особенностей ИИС-3 и ЦФА, что сдерживает потенциал роста таких инструментов. 71% респондентов не знают о налоговых преимуществах ИИС-3. Про ЦФА никогда не слышали 19% респондентов. Среди факторов, которые могли бы стимулировать приток инвестиций в ЦФА, на первом месте (28%) инвесторы отметили «понимание специфики инструмента».

Каналы и социальные сети финансовых блогеров являются основным источником информации о фондовом рынке для респондентов (17%), на несколько процентных пунктов опережая такие источники, как «деловые СМИ» и «телеграм-каналы брокеров/УК». При этом, 82% инвесторов полагаются на аналитику финансовых блогеров при принятии инвестиционных решений.

«Исследование выявило несколько факторов, помимо очевидных роста индексов и повышения уровня сбережений, которые бы повысили интерес инвесторов к фондовому рынку, к вложениям в него. Первая из тенденций – огромный запрос на прозрачность и знания. Запрос о повышении глубины знаний о сложных инвестпродуктов так же важно для респондентов (17%), как и снижение комиссий брокеров. Второе – легкий доступ к новым продуктам. Как пример: 28% инвесторов хотят понять, что такое ЦФА, готовы их приобретать при доступе из приложения – 16%. Третье – развитие технологий. 35% участников нашего опроса считают, что роботы обеспечивают бОльшую доходность, а 21% – что шанс ошибки машины меньше, чем у человека. Рассчитываем, что исследование даст пищу подстраивания услуг и нормативных актов под инвестора. Надеемся, что в этом процессе будут участвовать и регулятор, и объединения инвесторов, брокеры, банки и финансовые блогеры, которых можно уже называть участниками рынка», – отметил руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков.

«Данные указывают на то, что активность инвесторов в 2024 году остается высокой, несмотря на неопределенность на рынке и высокие ставки. Так, 63% опрошенных регулярно или иногда пополняли брокерский счет в течение года, а у 59% доля инвестиций в капитале увеличилась, по сравнению с 2023 годом. В совокупности с тем, что инвестиции в среднем занимают долю в 5-20% от всего капитала инвесторов, сохраняется значительный потенциал для привлечения денежных средств на фондовый рынок», – отметил Даниил Тимошин, старший аналитик Frank RG.