Представлена программа VII Международного Форума древних городов в Рязани

6 и 7 сентября в Рязани пройдёт VII Международный Форум древних городов, организованный правительством Рязанской области под эгидой комиссии России по делам ЮНЕСКО и поддержке Россотрудничества.

Программа Форума обещает яркие события, объединяющие историю, культуру, искусство и традиции древних городов.

6 сентября:

11:00: открытие Форума. Центральная сессия «Традиции народов в мировой истории: сохраняя наследие, создаем будущее». В рамках сессии будет уделено особое внимание вопросам передачи будущим поколениям исконных традиций и семейных ценностей, что актуально в Год Семьи.

15:00 — 17:30: межрегиональная научно-практическая конференция «Рязанская земля: история, культура, общество» в библиотеке имени Горького. Исследователи и практики представят доклады по истории, культуре, искусству, религии, туризму, краеведческой деятельности библиотек, знаковым событиям и выдающимся людям региона, проектам сохранения объектов культурного наследия.

9:30 — 20:00: выставки в библиотеке имени Горького, приуроченные к Международному Форуму Древних Городов.

9:30 — 20:00: фестиваль гончарного искусства. 10 мастеров проведут мастер-классы по лепке на кругах, ручной лепке и росписи глиняных изделий. В завершение фестиваля будет создано единое керамическое панно мастерами-гончарами из Рязани и области.

17:00-20:00: этно-площадки, представляющие традиции и культуру Индии, Китая, Узбекистана, а также традиционную народную культуру Рязанской области в рамках проекта «Нарядная губерния».

7 сентября:

9:30 — 17:00: ярмарка локальных брендов «Смыслы» в Библиосквере. На ней можно будет познакомиться с разнообразными авторскими изделиями от мастеров и ремесленников Рязанской области.

12:00 — 13:00: мастер-класс «Искусство реставрации» в библиотеке имени Горького. Опытные художники и реставраторы центра поведают о тонкостях восстановления книг.

9:30 — 18:30: выставки в библиотеке имени Горького, приуроченные к Международному Форуму Древних Городов.

11:00—20:00: этно-площадки, представляющие традиции и культуру Индии, Китая, Узбекистана, а также традиционную народную культуру Рязанской области в рамках проекта «Нарядная губерния».

19:00: концерт Рязанского губернаторского симфонического оркестра под руководством Сергея Оселкова совместно с Филиппом Беликовым.

19:30: музыкальный спектакль «Сказание о любви» — история святых Петра и Февронии на Лыбедском бульваре.

21:00: большой интернациональный концерт «Церемония единства» с участием артистов и коллективов из Индии, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Абхазии, регионов России и выступлением звезды отечественной эстрады, композитора и автора текстов песен Валерия Сюткина.