Вторник, 26 ноября, 2024
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Представлена концепция благоустройства улицы Павлова

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Валерия Мединская

Масштабное благоустройство ждет улицу Павлова. Специалисты Управления архитектуры и градостроительства Рязани подготовили концептуальное предложение по благоустройству исторически значимой для города улицы.

Концепцию опубликовал мэр Рязани Виталий Артёмов. Она предусматривает включение в Большой пешеходный маршрут, создание которого инициировал глава региона Павел Викторович Малков.

Сейчас часть улицы у дома-музея академика Павлова уже является пешеходной. Однако полностью закрыть движение для автотранспорта технически невозможно — это связано с необходимостью подъезда к многоквартирным жилым домам. Но прогулочная зона будет существенно расширена за счет тротуара.

В рамках масштабного благоустройства планируем заменить тротуарное покрытие, разместить площадки для проведения массовых мероприятий, установить малые архитектурные формы: информационные стенды, арт-объект, скульптурную композицию, качели и вазоны. Здесь также появится новое уличное освещение и зеленые насаждения—деревья и кустарники.

Концепция благоустройства улицы Павлова направлена на создание комфортной среды для жителей и гостей города, а также сохранения исторического наследия Рязани.

Представлена концепция благоустройства улицы Павлова
Представлена концепция благоустройства улицы Павлова
Представлена концепция благоустройства улицы Павлова
Представлена концепция благоустройства улицы Павлова
Представлена концепция благоустройства улицы Павлова
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