Представлен первый тизер-трейлер фильма «Беляковы в отпуске»

Полнометражный спин-офф о приключениях «вечного телезрителя» из Таганрога Сергея Юрьевича Белякова и его семьи обзавёлся дебютным тизером-трейлером. Телеканал ТНТ и студия SVERDЛOVSK презентовали первый взгляд на летнюю комедию «Беляковы в отпуске» (16+).

Обычная семья Беляковых из города Таганрога приезжает на отдых в Турцию и попадает в затруднительную ситуацию: по ошибке главы семейства Сергея Белякова номера отеля оказались оплаченными на следующий год, а денег на обратную дорогу нет.

Но беда не приходит одна. В отеле Беляковы встречают обеспеченную семью Дубравиных, которым они смертельно завидуют со школьных лет, и во всём пытаются с ними конкурировать. Беляковы не могут признаться в своём провале «заклятым друзьям» и идут ва-банк: начинают изображать из себя представителей элиты, закапываясь в своём вранье всё глубже. А разоблачение — всё ближе. Ведь Беляковы живут в отеле нелегально, ночуют, где придется. И по их следам уже идет главный менеджер отеля, непримиримый борец с русскими нарушителями по имени Али. В такой напряженной ситуации конфликты между Беляковыми неизбежно развиваются до критической точки. Но, возможно, это именно то приключение, которое Беляковым необходимо пережить, чтобы разрешить эти конфликты раз и навсегда.

В тизере-трейлере можно увидеть Сергея Светлакова в роли Сергея Юрьевича Белякова, Светлану Листову — в образе его супруги и Александра Новикова, который играет Белякова-младшего. Роли тех самых Дубравиных исполнят Андрей Мерзликин, Мария Горбань и Маргарита Галич. Турецкого управляющего отеля Али сыграет квнщик Рухин Магеррамов.

Производством комедии занимается студия SVERDЛOVSK (Сергей Светлаков, Саид Давдиев и Максим Лебедев), режиссёр ленты — Александр Назаров (обладатель Гран-При кинофестиваля «Короче»), для которого фильм станет режиссёрским дебютом в полнометражном кино.

Съемки проходили на территории пятизвездочного отеля Luciano в Сочи и других локациях Краснодарского края: в Анапе и Геленджике.

Сергей Светлаков, актёр, сценарист и продюсер: «Это была сложная, но очень душевная работа: вся съёмочная группа дышала в унисон. Всем очень нравился сценарий, и мы мечтали, чтобы буквы ожили. Море, солнце, яркий актёрский состав и много любви и улыбок — для зрителя здесь есть всё! Отдельное спасибо хочу сказать погоде: погода — ты — молодец! Самое главное, что люди, которые даже не знают Сергея Юрьевича Белякова, смогут сразу понять, принять и, думаю, полюбить его семью. Ведь всем будут понятны и проблемы взрослых, и безбашенность подростков. Беляковы первый раз в своей жизни вышли из своего маленького мирка таганрогской хрущёвки — и сразу Турция! Она, конечно, оказалась совсем не готова к приезду таких гостей…».

Андрей Мерзликин, актёр: «Когда Сергей Светлаков предложил мне сняться в этом фильме, я немного растерялся, потому что это было неожиданно. Он убедил меня, что смена амплуа — это подарок для любого актёра, и я согласился на эту авантюру. В проекте собралась потрясающая команда профессионалов, каждый из которых находится на своём месте и понимает, что он делает. В такой атмосфере можно спокойно отдаться работе и чувствовать поддержку со всех сторон. Это хороший семейный фильм, юмор которого основан на нашем русском менталитете, поэтому я уверен, что зрителям будет интересно взглянуть на себя со стороны, улыбнуться и посмеяться».

Светлана Листова, актриса: «Я очень рада, что наконец-то семья Беляковых покинула квартиру и поехала в отпуск, да ещё и в полнометражный фильм! Мне кажется, что Сергей Беляков — это самый любимый всеми персонаж из „Нашей Раши“. И теперь у зрителей будет возможность увидеть, как он со всей семьёй проводит свой горе-отпуск. Это точно будет очень смешно и трогательно. Мы делали этот фильм с большой любовью, и очень надеемся, что он сможет подарить много-много любви зрителям. Обязательно берите всю семью и идите в кино».

Мария Горбань, актриса: «Огромное спасибо команде Серёжи Светлакова, что я нашла на этом проекте такого крутого друга и партнёра, как Андрей Мерзликин. Работать с такими гениями в кадре — это восторг! Спасибо всему актёрскому составу: Света Листова, Серёжа Светлаков, Андрей Мерзликин, наши прекрасные кинодети Маргарита Галич и Александр Новиков — все-все-все огромные молодцы. Я уверена, что наш фильм будет очень ярким, стильным и красивым».

Фильм «Беляковы в отпуске» стартует во всех кинотеатрах с 26 сентября! Прокатчик — «Централ Партнершип».