Вторник, 31 января, 2023
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Представители «ВЭБ.РФ» презентовали свое видение развития территории Рязанской области

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Фото: vk.com/shvakovaya

Во вторник, 31 января, в Рязани прошла рабочая встреча с представителями Государственной корпорации развития — «ВЭБ.РФ». Об этом сообщила ВКонтакте зампред правительства Рязанской области Юлия Швакова.

Корпорация финансирует крупнейшие инфраструктурные, промышленные, социальные, технологические проекты, которые направлены на повышение качества жизни населения и укрепление российской экономики. Участвует в реализации национальных проектов, оказывает финансовые и нефинансовые меры поддержки.

— На совещании коллеги из ВЭБ.РФ поделились опытом реализации масштабных проектов в различных регионах нашей страны и презентовали свое видение по вопросам комплексного развития территорий и модернизации общественного транспорта в регионе.
Надеемся на тесное сотрудничество с корпорацией ВЭБ.РФ, задействуем все возможные инструменты для развития региона, — написала Швакова.

1 февраля работа продолжится на площадке промпарка «Карандаш» на территории опережающего социально-экономического развития «Лесной».

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