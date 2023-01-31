Представители «ВЭБ.РФ» презентовали свое видение развития территории Рязанской области

— На совещании коллеги из ВЭБ.РФ поделились опытом реализации масштабных проектов в различных регионах нашей страны и презентовали свое видение по вопросам комплексного развития территорий и модернизации общественного транспорта в регионе.

Надеемся на тесное сотрудничество с корпорацией ВЭБ.РФ, задействуем все возможные инструменты для развития региона, — написала Швакова.