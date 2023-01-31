Представители «ВЭБ.РФ» презентовали свое видение развития территории Рязанской области

Во вторник, 31 января, в Рязани прошла рабочая встреча с представителями Государственной корпорации развития — «ВЭБ.РФ». Об этом сообщила ВКонтакте зампред правительства Рязанской области Юлия Швакова.
Корпорация финансирует крупнейшие инфраструктурные, промышленные, социальные, технологические проекты, которые направлены на повышение качества жизни населения и укрепление российской экономики. Участвует в реализации национальных проектов, оказывает финансовые и нефинансовые меры поддержки.
1 февраля работа продолжится на площадке промпарка «Карандаш» на территории опережающего социально-экономического развития «Лесной».
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