Вторник, 27 августа, 2024

Представители Рязанской области приглашаются к участию в Международном конкурсе социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!»

Автор: 7info7

Опубликовано

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Региональный комитет по делам молодежи сообщает о том, что проводится прием заявок на участие в конкурсе социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!», который направлен на правовое просвещение молодежи.

Конкурс организован Межгосударственным советом по противодействию коррупции при поддержке Генеральной прокуратуры РФ. Он проводится для трех возрастных категорий: 10-15 лет, 16-20 лет и 21-25 лет. Работы можно представить в трех номинациях: «Лучший плакат», «Лучший рисунок» и «Лучший видеоролик». Прием заявок продлится до 1 октября.

При оценке работ будет учитываться оригинальность исполнения, креативность, новизна идеи, а также потенциальная возможность дальнейшего использования в качестве социальной рекламы. Победители конкурса будут объявлены в Международный день борьбы с коррупцией – 9 декабря.

Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию на официальном сайте проекта «Вместе против коррупции!».

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