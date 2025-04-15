Представители Рязанской области находятся с бизнес-миссией в Киргизии

В городе Бишкек 15 апреля стартовала бизнес-миссия рязанских компаний, организованная региональным Агентством развития бизнеса в рамках реализации задач национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

В работе принимают участие 8 рязанских компаний, заинтересованных в экспорте в Республику Киргизия. Они занимаются производством и продажей листового, архитектурного и интерьерного стекла, зеркал, бытовой вентиляции, опор для линий электросвязи и электропередач, оборудования для благоустройства городской среды, мебели для офисов и предприятий торговли, трикотажной женской одежды, спортивных товаров, ватных дисков, влажных и рулонных салфеток, шоколада, конфет и другой продукции. Представители предприятий проводят переговоры на бирже контактов, посещают производственные площадки. В рамках такой работы рязанские экспортеры смогут продемонстрировать потенциальным партнерам свои возможности, подробно рассказать о товарах и услугах, обсудить совместные проекты и в более сжатые сроки заключить экспортные контракты.

На этой неделе рязанские предприятия также участвуют в ведущей строительной и инженерной выставке Киргизии «KyrgyzBuild 2025». На коллективном стенде, в частности, представлены строительные материалы, спецтехника, инженерное и отопительное оборудование, системы безопасности. В первый день работы экспозицию региона посетил Торговый представитель РФ в Киргизии Айнур Саманов.