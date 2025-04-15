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Экономика и бизнес

Представители Рязанской области находятся с бизнес-миссией в Киргизии

Анастасия Мериакри

В городе Бишкек 15 апреля стартовала бизнес-миссия рязанских компаний, организованная региональным Агентством развития бизнеса в рамках реализации задач национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

В работе принимают участие 8 рязанских компаний, заинтересованных в экспорте в Республику Киргизия. Они занимаются производством и продажей листового, архитектурного и интерьерного стекла, зеркал, бытовой вентиляции, опор для линий электросвязи и электропередач, оборудования для благоустройства городской среды, мебели для офисов и предприятий торговли, трикотажной женской одежды, спортивных товаров, ватных дисков, влажных и рулонных салфеток, шоколада, конфет и другой продукции. Представители предприятий проводят переговоры на бирже контактов, посещают производственные площадки. В рамках такой работы рязанские экспортеры смогут продемонстрировать потенциальным партнерам свои возможности, подробно рассказать о товарах и услугах, обсудить совместные проекты и в более сжатые сроки заключить экспортные контракты.

На этой неделе рязанские предприятия также участвуют в ведущей строительной и инженерной выставке Киргизии «KyrgyzBuild 2025». На коллективном стенде, в частности, представлены строительные материалы, спецтехника, инженерное и отопительное оборудование, системы безопасности. В первый день работы экспозицию региона посетил Торговый представитель РФ в Киргизии Айнур Саманов.

«Сегодня Киргизия является для нас надежным партнером, и отношения региона с республикой продолжают активно развиваться. Основа рязанского экспорта в страну – пластмассы и изделия из них, стекло, механические устройства, изделия из битума, минеральное топливо и нефтепродукты, а киргизский импорт – это преимущественно пищевые продукты (злаки, морепродукты, сахар и кондитерские изделия), одежда, оптика. Рассчитываем на новые соглашения, которые станут точкой роста для наших предприятий», — подчеркнула заместитель Председателя Правительства Рязанской области Юлия Швакова, комментируя работу бизнес-миссии.

Представители Рязанской области находятся с бизнес-миссией в Киргизии В городе Бишкек 15 апреля стартовала бизнес-миссия рязанских компаний, организованная региональным Агентством развития бизнеса в рамках реализации задач национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
Представители Рязанской области находятся с бизнес-миссией в Киргизии В городе Бишкек 15 апреля стартовала бизнес-миссия рязанских компаний, организованная региональным Агентством развития бизнеса в рамках реализации задач национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
Представители Рязанской области находятся с бизнес-миссией в Киргизии В городе Бишкек 15 апреля стартовала бизнес-миссия рязанских компаний, организованная региональным Агентством развития бизнеса в рамках реализации задач национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
Представители Рязанской области находятся с бизнес-миссией в Киргизии В городе Бишкек 15 апреля стартовала бизнес-миссия рязанских компаний, организованная региональным Агентством развития бизнеса в рамках реализации задач национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
Представители Рязанской области находятся с бизнес-миссией в Киргизии В городе Бишкек 15 апреля стартовала бизнес-миссия рязанских компаний, организованная региональным Агентством развития бизнеса в рамках реализации задач национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
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