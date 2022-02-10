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Четверг, 10 февраля, 2022

Представители рязанских ТЦ обратились к губернатору с призывом отменить QR-коды

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Представители рязанских ТЦ обратились к губернатору с призывом отменить QR-коды

7info7
Изображение Gerd Altmann с сайта Pixabay
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Владельцы и представители торговых центров Рязани вновь обратились к главе региона Николаю Любимову с призывом отменить QR-коды. Они создали коллективное обращение с подписями.

Губернатора просят отменить систему пропуска рязанцев в ТЦ по QR-кодам. По мнению представителей торговых центров, эта мера утратила смысл.

Они отметили, что снятие ограничений позволит малому и среднему бизнесу работать в прежнем режиме и поспособствует восстановлению отрасли.

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Ранее стало известно, что Николай Любимов продлил коронавирусные ограничения до 28 февраля.

Согласно документу, продляется режим самоизоляции для рязанцев старше 60 лет, не находящихся в трудовых отношениях. Также ограничена деятельность заведений общественного питания. Им нельзя работать с 3:00 до 6:00, за исключением обслуживания на вынос.

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