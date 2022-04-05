Представители рязанских некоммерческих организаций проходят бесплатный медосмотр

В Рязани представителям некоммерческих организаций предлагают бесплатно пройти медосмотр в рамках проекта «Год здоровья НКО».

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5 апреля в Доме общественных организаций медицинское обследование прошли более двадцати человек. Это представители Ресурсного центра профилактики социального сиротства, благотворительного фонда охраны женского здоровья «Мы вместе», организации поддержки интересов семьи и детства «ПРОдетство» и организации по предоставлению социальных услуг «Забота и милосердие». Им предложили заполнить анкеты и пройти первичное медицинское обследование. Каждый участник проекта получает паспорт здоровья с результатами обследования и рекомендации медиков.

— Когда я предложила своим коллегам пройти бесплатный медицинский осмотр в рамках проекта «Год здоровья НКО», они с радостью откликнулись, — рассказывает руководитель Ресурсного центра профилактики социального сиротства Наталья Цыпич. — Особенно это актуально в период пандемии: многие из нас переболели коронавирусом и нуждаются в профессиональном осмотре врачей. Мы благодарны за внимание и заботу к нам, представителям некоммерческих организаций.

Проект «Год здоровья НКО» реализуется в Рязанской области впервые. Его инициаторами выступили выступили сенатор Ирина Петина, региональное министерство по делам территорий и информационной политике, региональный Минздрав и Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий. Кроме медицинского осмотра членов некоммерческих организаций, для них запланирован ряд других мероприятий: оздоровительные мастер-классы и психологические тренинги, лекции о здоровом образе жизни и встречи с врачами.

В проекте задействованы 4,5 тыс. человек. По итогам «Года здоровья НКО» участники проекта пройдут заключительное медицинское обследование.