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Вторник, 5 апреля, 2022

Представители рязанских некоммерческих организаций проходят бесплатный медосмотр

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Представители рязанских некоммерческих организаций проходят бесплатный медосмотр

7info7

В Рязани представителям некоммерческих организаций предлагают бесплатно пройти медосмотр в рамках проекта «Год здоровья НКО».

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5 апреля в Доме общественных организаций медицинское обследование прошли более двадцати человек. Это представители Ресурсного центра профилактики социального сиротства, благотворительного фонда охраны женского здоровья «Мы вместе», организации поддержки интересов семьи и детства «ПРОдетство» и организации по предоставлению социальных услуг «Забота и милосердие». Им предложили заполнить анкеты и пройти первичное медицинское обследование. Каждый участник проекта получает паспорт здоровья с результатами обследования и рекомендации медиков.

— Когда я предложила своим коллегам пройти бесплатный медицинский осмотр в рамках проекта «Год здоровья НКО», они с радостью откликнулись, — рассказывает руководитель Ресурсного центра профилактики социального сиротства Наталья Цыпич. — Особенно это актуально в период пандемии: многие из нас переболели коронавирусом и нуждаются в профессиональном осмотре врачей. Мы благодарны за внимание и заботу к нам, представителям некоммерческих организаций.

Проект «Год здоровья НКО» реализуется в Рязанской области впервые. Его инициаторами выступили выступили сенатор Ирина Петина, региональное министерство по делам территорий и информационной политике, региональный Минздрав и Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий. Кроме медицинского осмотра членов некоммерческих организаций, для них запланирован ряд других мероприятий: оздоровительные мастер-классы и психологические тренинги, лекции о здоровом образе жизни и встречи с врачами.

В проекте задействованы 4,5 тыс. человек. По итогам «Года здоровья НКО» участники проекта пройдут заключительное медицинское обследование.

Представители рязанских некоммерческих организаций проходят бесплатный медосмотр
Представители рязанских некоммерческих организаций проходят бесплатный медосмотр
Представители рязанских некоммерческих организаций проходят бесплатный медосмотр
Представители рязанских некоммерческих организаций проходят бесплатный медосмотр
Представители рязанских некоммерческих организаций проходят бесплатный медосмотр
Представители рязанских некоммерческих организаций проходят бесплатный медосмотр
Представители рязанских некоммерческих организаций проходят бесплатный медосмотр

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