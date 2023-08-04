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Представители общественных организаций Рязани участвуют в формировании народной программы «Единой России»

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На базе Штаба общественной поддержки «Единой России» продолжаются встречи с жителями областного центра и экспертами по сбору предложений в народную программу партии.

2 августа модератором площадки «Патриотическое воспитание молодежи» стал заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» по работе с молодежью Виталий Косачев.

В мероприятии приняли участие заместитель руководителя регионального Комитета семей воинов Отечества Анна Иванова, член президиума регионального политсовета, и.о. руководителя рязанского отделения ДОСААФ России Анатолий Бороненков.

Обсуждение проходило в формате вопрос-ответ. Собравшиеся отметили необходимость создания четко выстроенной воспитательной работы с детьми начиная с детских садов, обратили внимание на развитие экскурсионного и туристического досуга молодежи и образование школьных СМИ в образовательных учреждениях.

«Все ваши тезисы мы рассмотрим с коллегами и обязательно внесем в народную программу», – подвел итог Виталий Косачев.

«Единая Россия» на основе наказов рязанцев формирует народную программу. Над ее реализацией работать предстоит уже новому составу партийной фракции в Рязанской городской Думе следующего созыва. Предложения от жителей областного центра, экспертного сообщества собирают активисты «Молодой Гвардии» и Штаб общественной поддержки партии.

Жители областного центра могут оставить свои предложения в программу развития города Рязани в Штабе общественной поддержки по адресу: ул. Горького, д 49А, телефон (4912) 28-43-23, 28-43-13. Или на портале https://forms.yandex.ru/u/64be7e162530c28cd4438125

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