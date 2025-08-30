Представители Международной Ассамблеи столиц и крупных городов посетили 930-летний юбилей Рязани

Рязань с 930-летним юбилеем поздравили делегации из Бреста, Луганска, Мелитополя, Чаплынского муниципального округа Херсонской области, Волгограда, Екатеринбурга, Новороссийска, Твери, Тулы, Ярославля и Москвы, а также представители Международной Ассамблеи столиц и крупных городов СНГ (МАГ). Об этом сообщает глава администрации города Виталий Артёмов.

«От всей души благодарю наших гостей за то, что в своем плотном графике нашли время и приехали на празднование 930-летия Рязани. Отдельное спасибо участникам специальной военной операции — командиру 387-го мотострелкового полка Михаилу Давыдову и заместителям командира полка Александру Калинину и Игорю Котову», — отметил Виталий Артёмов.

Для гостей города была подготовлена насыщенная программа. Делегации городов-героев Новороссийска и Тулы посетили прославленное рязанское десантное училище, встретились с начальником военного вуза Олегом Пономаревым и осмотрели экспозицию музея ВДВ. Делегации приняли участие практически во всех мероприятиях, посвященных празднованию Дня города. Кроме того, для гостей была организована экскурсия по Большому пешеходному маршруту, Рязанскому кремлю, Рязанской ВДНХ, а также в Константиново и Пощупово. Делегации стали активными участниками гастрономического фестиваля, фестиваля креативных индустрий и фестиваля гостеприимства.