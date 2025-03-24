Представители фракций Рязанской областной Думы прокомментировали отчёт главы региона о результатах 2024 года

В рамках заседания регионального парламента, состоявшегося в понедельник, 24 марта, депутаты рассмотрели отчёт губернатора Рязанской области о результатах деятельности правительства в 2024 году. Павел Малков ответил на вопросы фракций, представленных в законодательном собрании. Депутаты приняли отчёт к сведению и высказали свое мнение.

Председатель областной Думы Аркадий Фомин (фракция «Единая Россия») отметил, что губернатор рассказал не только о результатах, которые были достигнуты в разных сферах, но и дальнейших планах:

– Мы видим, что есть системный подход к развитию региона, есть понимание, куда мы двигаемся. В 2024 году завершился первый цикл нацпроектов, и сейчас стартовала реализация новых. И здесь очень важно не потерять динамику, продолжить в хорошем темпе для того, чтобы достичь тех национальных целей, которые обозначил наш Президент Владимир Владимирович Путин. Одна из них – сохранение населения, укрепление здоровья. В числе значимых аспектов, на которые обратил внимание глава региона, – развитие первичного звена здравоохранения. Доступность медпомощи для жителей, особенно в отдаленных населенных пунктах, – один из приоритетов и депутатской работы. За прошлый год в области значительно увеличили объем профосмотров и диспансеризации, охвачено 70% от общего числа населения. Построен 31 ФАП и 2 амбулатории, – подчеркнул спикер законодательного собрания. – Еще одним важнейшим направлением совместной деятельности с правительством является помощь участникам СВО и членам их семей. В регионе выстроена комплексная система мер поддержки бойцов и их близких, вводятся новые инструменты оказания помощи. Благодаря принятому областному закону в 2024 году военнослужащим и их родственникам предоставлено бесплатно в собственность 70 земельных участков. Вместе мы формируем и доставляем гуманитарные грузы. Уверен, что конструктивная системная работа между областной Думой и правительством региона продолжится и в дальнейшем.

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Руководитель фракции ЛДПР Дмитрий Репников отметил показатели, которые, по его мнению, важны в работе губернатора и в целом позволяют Рязанской области динамично развиваться:

– Это, безусловно, эффективное государственное управление, это качество жизни людей, это развитие передового промышленного производства и перевод экономики региона на новую технологическую основу. То, что сегодня мы услышали, – это системный глубокий доклад по каждому пункту. Губернатор говорит не только о тех задачах, которые стоят, но и прямо указывает на недостатки, которые присутствуют в любой работе.

Лидер фракции политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» Наталья Рубина отметила высокую вовлеченность главы региона:

– Губернатор горит тем, что он делает, ему нравится его работа. Можно с уверенностью сказать, что сегодня у региона есть очень грамотный, любящий Рязанскую землю лидер. Выстроена работа с федеральными структурами, в регион привлекается большое количество средств на реализацию важнейших проектов.

Глава фракции политической партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Пупков сделал акцент на том, что преобразования, происходящие в регионе, ориентированы, в первую очередь, на жителей Рязанской области:

– Практически во всех разделах отчета губернатора информация преподносилась сквозь призму того, что это должно быть комфортно для людей. Касались ли мы дорог, касались ли строительства, касались ли ЖКХ, везде в приоритете шла социальная сфера, которая для меня, как для председателя комитета по социальным вопросам, особенно важна.

Руководитель фракции КПРФ в Рязанской областной Думе Денис Сидоров отметил, что, несмотря на позитивные изменения, в регионе остается много нерешенных проблем, в том числе в дорожном хозяйстве, в развитии медицинской помощи в сельской местности.

– Губернатор сегодня напомнил, что один из вопросов, с которым он шел на выборы, был связан с благоустройством набережной в областном центре. Хотелось бы, чтобы в ближайшие годы в Рязани появилось такое место, куда смогут ходить семьи с детьми, где будет собираться молодежь. Кроме того, мы очень надеемся, что предложения нашей партии в следующем году будут услышаны, потому что мы работаем для народа, работаем, как и многие депутаты, с избирателями, – уточнил Денис Сидоров.

Председатель фракции партии «Новые люди» Вадим Польевтов дал положительную оценку отчету губернатора:

– Видно, что Павел Викторович погружен в большое количество вопросов, причем погружен очень глубоко. В ходе обсуждения мы поднимали тему развития большого пешеходного маршрута в городе Рязани. Очень порадовало то, что помимо внешнего облика также будет продумана и аудиальная часть развития этого проекта, построят новые площадки для выступления музыкальных групп, артистов, уличных музыкантов.