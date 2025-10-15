Среда, 15 октября, 2025
4 C
Рязань
Власть и политика

Представители фракции партии «Единая Россия» в Рязанской областной Думе обсудили с губернатором планы совместной работы

Анастасия Мериакри

В среду, 15 октября, губернатор Рязанской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Павел Малков встретился с членами фракции «Единой России» в областной Думе. Основной темой стало обсуждение ключевых направлений совместной работы.

Глава региона отметил, что выборы, прошедшие в Рязанской области в сентябре, продемонстрировали беспрецедентную явку и поддержку партии. В региональном парламенте 37 из 40 мандатов получили депутаты «Единой России», в муниципалитетах – 230 из 250-ти.

– Работаем на развитие и реальные результаты. Мы обязаны обеспечить последующую динамику. Важно сохранить и тот же уровень взаимодействия с жителями области. Наша основная задача – постоянный качественный диалог с людьми, – подчеркнул губернатор.

Павел Малков обратил внимание на важность депутатского контроля, отметив необходимость долгосрочного планирования этой работы и вовлечения в нее первичного звена партии и граждан. Глава региона заявил, что под постоянным контролем должны быть все социальные стройки и предложил ввести практику повторных визитов на объекты для проверки устранения выявленных недочетов. По такому принципу работает «Народный контроль», ориентированный на уже действующие учреждения. Губернатор также напомнил, что больше года в Рязанской области используется система оценки эффективности местных отделений. Теперь она будет распространена на весь депутатский корпус. Основным критерием станет работа с жителями и результативность выполнения их наказов.

В числе вопросов ближайшей законодательной повестки Павел Малков выделил принятие главного финансового документа области. Губернатор рассказал, что бюджет региона на предстоящий трехлетний период будет непростым, но приоритеты при этом должны быть сохранены, а все социальные обязательства выполнены. Одной из первоочередных задач Павел Малков назвал поддержку бойцов СВО и членов их семей.

В ходе встречи депутаты подняли тему привлечения коммерческих кредитов муниципальными образованиями. Губернатор сообщил, что считает это допустимым лишь в экстренных случаях, и привел пример Рязани, которая, несмотря на рост доходов, взяла кредиты на общую сумму более миллиарда рублей под 26% годовых. Павел Малков уточнил, что поручил контрольному управлению разобраться, насколько эти решения были обоснованы.

Представители фракции «Единой России» также интересовались перспективой программы поддержки местных инициатив. Парламентарии напомнили что, она очень востребована у жителей, и обратились к главе региона с просьбой не допустить сокращения финансирования проекта. По словам Павла Малкова, в 2026 году на программу планируется направить 477 млн рублей, что соответствует уровню текущего года. По мере исполнения бюджета будут рассматриваться возможности выделения дополнительных средств.

Отдельно участники встречи остановились на проблеме кадровой обеспеченности медицинских и образовательных учреждений. Глава региона проинформировал депутатов о том, что благодаря комплексному подходу удалось переломить негативную тенденцию. Действенными инструментами Павел Малков назвал программы «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земский учитель», принимаемые меры поддержки врачей и педагогов, выстроенное взаимодействие с вузами и сузами, использование механизмов целевого обучения, профильные классы в школах.

Председатель областной Думы Аркадий Фомин поблагодарил губернатора за конструктивный диалог:

– Новый созыв парламента приступил к активной работе. Для депутатов фракции «Единой России» важно было в начале сессии услышать позицию секретаря регионального отделения партии, обсудить планы, которые предстоит реализовывать вместе. Обращаясь к коллегам-депутатам, еще раз подчеркну, мы должны обеспечить эффективное расходование каждого бюджетного рубля. Прошедшие выборы показали высокий уровень доверия жителей к партии «Единая Россия». Нам необходимо это доверие оправдать.

Представители фракции партии «Единая Россия» в Рязанской областной Думе обсудили с губернатором планы совместной работы Глава региона отметил, что выборы, прошедшие в Рязанской области в сентябре, продемонстрировали беспрецедентную явку и поддержку партии.
Представители фракции партии «Единая Россия» в Рязанской областной Думе обсудили с губернатором планы совместной работы Глава региона отметил, что выборы, прошедшие в Рязанской области в сентябре, продемонстрировали беспрецедентную явку и поддержку партии.
Представители фракции партии «Единая Россия» в Рязанской областной Думе обсудили с губернатором планы совместной работы Глава региона отметил, что выборы, прошедшие в Рязанской области в сентябре, продемонстрировали беспрецедентную явку и поддержку партии.
Представители фракции партии «Единая Россия» в Рязанской областной Думе обсудили с губернатором планы совместной работы Глава региона отметил, что выборы, прошедшие в Рязанской области в сентябре, продемонстрировали беспрецедентную явку и поддержку партии.
Представители фракции партии «Единая Россия» в Рязанской областной Думе обсудили с губернатором планы совместной работы Глава региона отметил, что выборы, прошедшие в Рязанской области в сентябре, продемонстрировали беспрецедентную явку и поддержку партии.
Представители фракции партии «Единая Россия» в Рязанской областной Думе обсудили с губернатором планы совместной работы Глава региона отметил, что выборы, прошедшие в Рязанской области в сентябре, продемонстрировали беспрецедентную явку и поддержку партии.
Представители фракции партии «Единая Россия» в Рязанской областной Думе обсудили с губернатором планы совместной работы Глава региона отметил, что выборы, прошедшие в Рязанской области в сентябре, продемонстрировали беспрецедентную явку и поддержку партии.

Самые читаемые материалы

Интересное

Одним ударом снесут всю страну: обнародовано самое страшное пророчество Владимира Жириновского

В нём политик-пророк говорил о том, как будет развязана Третья мировая война.
Новости России

Следователь указал на странности в исчезновении семьи Усольцевых

Семья Усольцевых, пропавшая в конце сентября в тайге в...
Новости России

Шок для родных. Раскрыты детали смерти легендарного советского гимнаста Дитятина

Легендарный советский гимнаст, трехкратный олимпийский чемпион Александр Дитятин умер...
Общество

В Рязанской области продолжают собирать грибы: находят вешенки, опята, польские белые

Грибной сезон продолжился в середине октября.
Общество

Солнце атакует: составлен прогноз магнитных бурь на 13-19 октября

Максимальная геомагнитная активность будет наблюдаться утром 14 октября.

Последние новости

Ковчег с частицей мощей Матроны Московской пребывает в храме Пронского района

Святыне, которая была принесена в сельскую церковь накануне престольного праздника, уже поклонилось множество верующих

Перерасчет за отопление жителям Рязани произведут автоматически

Дата подачи тепла фиксируется двусторонним актом с управляющей организацией. На основании этих актов РМПТС произведет перерасчет начислений на фактическую дату начала подачи отопления.

Венера и Гетта: названы популярные и редкие имена новорожденных сентября 2025 года

Самыми популярными именами для девочек стали: Анна, Варвара, Ева, Мария, ими назвали 13 новорожденных.

В Рязани временно будет перекрыто движение по мосту через реку Трубеж

Работы проводятся для технического обслуживания механизмов пролетного строения моста.

С арендатором Турлатовской свалки расторгнут договор на использование земель из-за опасных отходов

Выявлены факты размещения отходов различных классов опасности на землях, находящихся в федеральной собственности.

С начала 2025 года в Рязани родилось 19 пар «королевской» двойни

За девять месяцев 2025 года в Рязанском перинатальном центре родились 55 пар близнецов

Водитель пострадал при столкновении с опорой линии электропередач

Водитель получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

Рязанская косметическая продукция представлена на Международной выставке

Международная выставка InterCHARM 2025 проводится с 15 по 18 октября в МВЦ «Крокус Экспо» в Московской области.

Новый айфон, песни Макана и танцы под Газманова: как прошли полуфиналы Рязанской лиги КВН

За право сразиться в финале боролись шесть команд.

На входе в обновленный Гвардейский сквер установят пилон

Были высажены деревья и обустроена площадка с мусорными контейнерами, огороженная панелями.

Павел Малков: Наша основная задача – постоянный качественный диалог с людьми

Павел Малков подчеркнул, что депутатам нужно оправдать доверие избирателей.

Рязанские стрелки завоевали награды турнира «Золотая осень» 

У мужчин серебро в ските завоевал Ярослав Безрядин, Ксения Кондрашина стала второй в состязаниях женщин.

Рязанец почти на 900 тысяч обманул мать участника СВО

Злоумышленник выманил у пострадавшей деньги под предлогом того, что передаст их благотворительному фонду.

Бывшего рязанского губернатора Любимова оставили под стражей

Любимов продолжит содержаться в СИЗО.

Инвеступолномоченные из 22 муниципальных образований прошли обучение от Корпорации развития Рязанской области

Обучение инвеступолномоченных на правах официальной образовательной лицензии Корпорация развития Рязанской области проводит с 2023 года.