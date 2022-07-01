Представителей трёх знаков зодиака ждёт сумасшедшая удача в начале июля

Для некоторых знаков зодиака начало июля 2022 года обернётся большой удачей. Их всего три, и в первые дни лета представители этих знаков могут рассчитывать на финансовый успех, радость в любви и хорошее настроение.

Удачно месяц начнётся у Близнецов. Им не стоит сомневаться в себе, смело можно браться за новые проекты – скорее всего, любое начинание сложится успешно. А ещё стоит ждать успехов на любовном фронте: романтические свидания и флирт, вероятно, перерастут в нечто большее.

Выгодное предложение в деловой сфере получат Девы. Удастся не только укрепить своё материальное положение, но и заслужить уважение среди коллег. Мир и спокойствие наконец-то наступят в семье.

В первую неделю июля спокойствия достигнут и Водолеи. Так уж сложится, что всё в первые дни месяца будет складываться в вашу пользу: на работе появятся новые перспективы развития, в личной жизни – неожиданные, но крайне приятные перемены. И всё это на спокойной волне!