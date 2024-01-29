Понедельник, 29 января, 2024
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Представителей Рязанской области приглашают к участию во Всероссийской акции проекта «Пластик рулит»

7info
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Региональный комитет по информации и массовым коммуникациям информирует о проведении первой Всероссийской акции проекта «Пластик рулит». Жителей Рязанской области приглашают к участию.

Организатором акции является Благотворительный фонд имени Наташи Едыкиной при поддержке Общенационального союза НКО и социальных предприятий. Она проводится до 4 апреля в целях привлечения внимания общественности к экологической культуре, продвижения идеи грамотной утилизации отходов и вторичной переработки пластика. Полученные средства будут направлены на адресную помощь подопечным Фонда, пострадавшим в ДТП.

Подробности о правилах участия доступны по ссылке.

Рязанцы принимают активное участие в проектах Фонда им. Наташи Едыкиной. В прошлом году участниками первой Всероссийской акции «Макулатура рулит» стали 750 человек, в числе которых школьники, сотрудники рязанских предприятий и ведомств. Вырученные средства также были направлены на поддержку пострадавших в автотранспортных происшествиях.

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