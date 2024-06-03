Представитель Совфеда назвал условия применения ядерного оружия

В случае нападения на Россию для защиты страны может быть применено ядерное оружие, заявил NEWS.RU первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, ссылаясь на слова президента Владимира Путина.

Сенатор отметил, что Москва не будет применять тактическое ядерное оружие с задержкой или опозданием.

Бондарев подчеркнул, что Россия не будет обсуждать цели для атак с использованием тактического ядерного оружия, даже если она обозначена врагом большинством стран Европы и не только. Такие цели были поставлены ещё в отношении СССР с момента создания НАТО.

По словам члена Совфеда, у России есть совершенные пусковые средства, которые могут приземлиться на территории противника гораздо быстрее, чем его ракеты достигнут российской земли. Кроме того, в стране выстроена эффективная система раннего обнаружения и предупреждения о ракетном нападении.

Сенатор заявил, что Россия обладает достаточным вооружением и арсеналом мер для отражения любой атаки со стороны любого противника.