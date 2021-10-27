Представитель рязанского бизнес-омбудсмена принял участие в проверке магазина

Начальник аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в Рязанской области Максим Майоров принял участие в проверке продуктового магазина.

Торговая точка действует с 1997 года, нареканий в её адрес не было. Сотрудники регионального министерства промышленности и экономического развития проверяли магазин, чтобы выдать разрешение на торговлю алкоголем. Предприниматель попросил принять участие в проверке представителя бизнес-омбудсмена.

Участие в проверках органов власти и контролирующих органов является одним из направлений работы уполномоченного. За 2020–2021 годы институт принял участие в 11 проверках бизнеса по заявлению бизнес-сообщества.