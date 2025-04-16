Предсказуемо и печально прошел митинг псевдо-экологов в Рязани

Акцию провели в Парке советско-польской дружбы, администрация города митинг согласовала.

Активист Кочетков сотоварищи с пафосом объявили цель: защиту заповедной Мещеры. Вступительная речь через мегафон заняла минут 20. Суть претензий: из-за исторической деятельности шпалозавода почва там загрязнена, вывоз ее производят на полигон в Дубровичи. Кочетков привез грунт в кулечке с собой, предлагал понюхать всем желающим и сообщил, что у него от вдыхания паров от грунта начались проблемы со здоровьем. Собравшиеся то ли поверили, то ли нет, но нюхать почему-то отказались.

Но задали свои вопросы. Например, почему представитель регионального ВООПИК организует акцию не по поводу объектов культурного наследия, а против строительной компании, атакуя ее уже не в первый раз. Люди потребовали конкретики по поводу класса опасности грунта, результатов экспертиз.

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Жители поселка Шпалозавода отметили, что инфраструктура Борок начала развиваться только при помощи «Зеленого сада». Проживающие там пожилые люди подчеркнули, что компания не только занимается жилищным строительством, но и активно участвует в модернизации коммунальных систем, включая замену отопительного оборудования.

«Вместо пустых обвинений нужно вести диалог с застройщиком и жителями нашего района. «Зеленый сад» реально помогает нам, пока все их обещания исполняются», — заявил местный житель.

В конце слово взяли представители КПРФ, предсказуемо пригласив всех на свое мероприятие 1 мая. После чего акция печально завершилась.

Обвинения Кочеткова в адрес строительной компании прокомментировал директор ООО «Строительные технологии» (генподрядчик по проекту «Окская стрелка») Сергей Котусов: