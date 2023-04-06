Предсказавший пандемию астролог оставил тревожное предостережение на 2023 год

2023 год станет поворотным в ходе специальной военной операции и в отношениях запада и России. В этом убеждён предсказавший пандемию прогнозист и астролог Константин Дараган.

По его словам, блок НАТО не планирует останавливаться на Украине. России военный альянс выдвинет новый ультиматум, касающийся СВО, а аппетиты западных стран при этом будут только расти.

Мировое напряжение, как считает Дараган, будет нарастать. Как итог — может начаться Третья Мировая война. При этом предшествующие ей события не случатся одномоментно, а растянутся во времени на несколько лет.

Также по версии прогнозиста, приближающиеся границы НАТО вынудят власти российские власти перенести столицу в Сибирь. А реальное столкновение с силами альянса может случиться примерно в 2028-2029 годах. После изменится все мироустройство — вплоть до 2038 года нас ждут чудовищные катаклизмы.