Четверг, 9 февраля, 2023
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Предсказавший две войны масон оставил жуткое пророчество о третьей мировой войне

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Американский генерал и масон Альберт Пайк, который прославился тем, что предсказал две мировых войны, оказывается, оставил ещё одно жуткое пророчество. И оно касается очередного мирового конфликта, вспоминает предсказание Пайка издание wday.

Существует предположение, что до наших дней дошли записки Альберта Пайка, в которых он уверяет: третьей мировой войны человечеству не избежать. Причём почвой для её начала станут религиозные конфликты. Есть вероятность, что произойдёт столкновение исламского мира и других государств.

Возникнет конфликт, скорее всего, из-за Израиля. Его зачинщиками станут влиятельные люди в мусульманской общине.

Итогом третьей мировой войны станет то, что США падут, а также погибнут миллионы людей.

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