Старца Зосиму (в миру — Иван Сокур) многие верующие считают прозорливцем. Часть его высказываний со временем совпала с реальными событиями — включая Майдан и СВО. Некоторые его слова касаются и ближайших месяцев, пишет РИА Новости.

Иван Алексеевич Сокур родился 3 сентября 1944 года в селе Косолманка Верхотурского района Свердловской области — в тюремной больнице. Его мать, Мария Ивановна, попала в заключение по статье «Религиозная пропаганда». Отец погиб на фронте.

После освобождения мать с сыном переехали в Авдеевку Донецкой области — к сестре матери, монахине Антонине. Дом находился рядом со Свято-Николаевским храмом. Юный Иван проводил там много времени.

В 1975 году принял постриг с именем Савватий. В 1990 году возведён в сан архимандрита. В 1992-м принял схиму — с именем Зосима.

Благодаря его трудам образовалась большая община. Построены братские корпуса и дом милосердия для немощных.

В 2000 году приход в селе Никольском стал монастырём. С 2002 года — Свято-Васильевский мужской монастырь. Первым наместником стал схиархимандрит Зосима.

По его благословению началось строительство Свято-Успенского собора. Зосима не дожил до его завершения — скончался 29 августа 2002 года.

Епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай (Погребняк) отметил, что Господь наделил Зосиму даром духовного видения — «видения того, что мы сегодня переживаем». Церковь почитает его как человека большого духовного опыта.

«Это не пророчество, а видение. Он не „бабка-угадка“, а человек огромного духовного опыта, почитаемый Церковью», — сказал епископ.

Что предсказал старец Зосима

Многое из сказанного Зосимой со временем стало реальностью. Он говорил о событиях 2014 года:

«И сейчас, в наше время, колотня с Киева вся начинается — матери городов русских, с колыбели. И оттуда покатится эта колотня по всей земле Русской, не минует ни Россию, ничего. Кругом будет беснование».

Под «колотней» он имел в виду события, которые на Украине назвали «революцией достоинства». Они привели к войне в Донбассе.

Зосима также предвидел усиление гонений на Церковь:

«Православный на православного будет идти. Вражда, ненависть властей на Украине будет к церкви и к русским людям. Придет страшное правительство, гонители придут».

Сегодня на Украине священников задерживают, храмы закрывают, каноническую Украинскую православную церковь объявили вне закона.

Он говорил и о Западе:

«Опять каркает воронье. Разбить и уничтожить хотят веру, посеять в людях растерянность. А мы скажем: „С нами Бог! Враг не страшен нам! Это дом Богородицы! Русь Святая победит врагов своих с помощью Божией!“»

И добавлял:

«Дух Руси могучий, непобедимый!.. Медведь-то русский спит-спит, терпит-терпит, но уж как проснется, как в лапу дубину возьмет, как раскрутится, то вся Европа полетит от этой дубины русской».

Среди его последних слов — завещание держаться Русской православной церкви.

«Строго держитесь Русской православной церкви — в ней спасение. А в случае автокефалии — законной или нет — прекращается поминовение правящего архиерея, который пошел на этот компромисс, и поминается святейший патриарх Московский и всея Руси».

Так рассказал настоятель храма святителя Николая на Берсеневке, игумен Кирилл (Сахаров).