Предсказания старца о судьбе мира начали сбываться, он обращался к жителям России с предупреждением

В интернете снова заговорили о пророчествах схиархимандрита Стефана Карульского. Этого православного старца, прожившего на Святой горе Афон почти полвека, многие считают провидцем. За 40 лет до нашего времени он предсказывал, что ждёт мир в XXI веке. И некоторые его откровения начали сбываться, пишет aif.ru.

Сербский монах, которого не взяли пули

Старец Стефан родился больше ста лет назад в Сербии. Он был обычным парнем, учился на агронома, любил землю. Но в 1945 году его жизнь резко изменилась. Мужчину приговорили к расстрелу как предателя. Его поставили к стенке, дали команду «огонь», но в тот самый момент он услышал голос, который приказал ему бежать. И, как сам Стефан потом писал, он побежал. Пули свистели мимо, только прожгли рубашку, а он остался цел и невредим.

Он считал, что это было чудо Богородицы. Этот случай так его потряс, что к началу 50-х он уже был на Святой горе Афон. Сперва жил в монастыре, а потом выбрал самый сложный путь — стал отшельником в пещерном скиту Карулия. Его келья находилась высоко в горах, на высоте 800 метров, среди скал.

Жизнь аскета

Стефан прожил в холоде и сырости, среди голых скал, около сорока лет. Его жилище было похоже на гнездо, до него можно было добраться только по крутой тропе. Несмотря на это, к нему постоянно приходили паломники со всего света: католики, православные, протестанты. Он принимал всех.

Монах был необычным. Он не носил рясу, не мылся, не стриг волосы и бороду, но, по рассказам паломников, от него не было неприятного запаха. Наоборот, тело благоухало. Он носил обычную одежду или спортивный костюм. Его образ жизни был очень аскетичным. Он почти ничего не ел, предпочитал сухую пищу. В карманах у него всегда была сухая вермишель, которой он делился с птицами. По праздникам забрасывал сеть в море и говорил: «Божья Матерь, пошли мне рыбок!». И всегда возвращался с уловом.

Свою келью Карульский построил сам. За годы отшельничества он возвёл на горе небольшой храм, хозяйственные постройки и даже «гостиницу» для паломников. «Землю на огород носил издали. Пять тысяч раз ходить пришлось! А камни снизу поднимал… По ночам таскал. Прохладно, луна светит, хорошо! Я сильный был. Не лечился никогда», — вспоминал Стефан.

Предсказания о 2025 годе

По легендам, старец часто говорил с людьми о будущем, и его предсказания всегда сбывались. Он предсказывал судьбы конкретных людей, но также говорил и о более глобальных вещах. Одно из его пророчеств касалось 2025 года. Он был уверен, что это будет время необратимых перемен и водных катаклизмов.

«Америка мечтает стать сильнее России, но… Страна скоро рухнет, пропадет страшно, пропадет, на планету обрушится водная стихия, но России ничего не грозит. Её территории останутся практически в неизменном виде. А вот другим же странам придется намного хуже, а больше всего пострадает североамериканский континент», — говорил он.

Старец также предупреждал россиян, что сразу после водной стихии на Россию хлынет «волна» беженцев. «Американцы будут бежать, стараться спастись. Да, так будет. А вот тем, кто живет в России, советую беречь свои дома, поскольку именно туда хлынут миллионы беженцев из-за океана. Они займут каждый уголок, который был безлюдным до этого. Берегите свои жилища», — говорил старец.

Но и это ещё не всё. По его видению, в ближайшем будущем начнётся «великое обновление человечества». «Это будет великая радость для России. Корона вернётся. Царь укроет всех своим плащом», — предсказывал он.