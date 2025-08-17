В Сарове настоятель храма отец Дмитрий Ковалёв рассказал о недавно найденных записях святого Серафима Саровского, которые почти два века оставались скрытыми. В них старец описывает три этапа духовного пути России: время испытаний, появление небесного знака и последующее объединение народов на основе духовных ценностей, сообщает ИА «Кулик».

Особое внимание исследователей привлёк образ «пламенного дождя». Его трактуют как символ серьёзных потрясений и испытаний. Серафим связывал эти события с усилением роли России в мире, но подчёркивал, что достичь этого можно лишь через смирение и внутреннее преображение.

В текстах также встречается загадочная фраза о «знаке, где восходит солнце». Одни считают её намёком на достижения в космосе, другие — символом возрождения традиций. Представители Церкви же настаивают: смысл этих образов духовный, а не буквальный.

В РПЦ напоминают, что пророчества святого предназначены не для предсказания конкретных дат, а для духовного пробуждения. Даже когда в социальных сетях обсуждают «огненный дождь 2025 года», священники подчёркивают: речь идёт о процессах, растянутых на века. Верующим советуют сосредоточиться не на вычислении сроков, а на добрых делах и внутреннем росте.