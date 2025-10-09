Предсказание на 2026 год от Ванги: конец СВО, мировой кризис, смертоносные угрозы

Легендарная болгарская ясновидящая Ванга при жизни оставила множество пророчеств, которые рифмуются со всем тем, что происходит сейчас. Локальные и мировые военные конфликты, геополитическая напряжённость, технологические прорывы и катастрофы, природные катаклизмы… Ряд её предсказаний смело можно отнести к грядущему 2026 году. Что из сказанного знаменитой провидицей может произойти уже в ближайшие месяцы, объяснили журналисты «Известий».

Природные катастрофы: человечество почти погубят извержения вулканов и землетрясения

Ванга неоднократно предрекала, что людей ожидают мощные экологические катастрофы. Они будут происходить из-за пагубной деятельности. Так, уже к 2026 году человечество может столкнуться с серьёзными неприятностями. Глобальное потепление, исчезновение природных ресурсов, катастрофические природные явления – всё это явится нам за наше потребительное отношения к окружающему миру.

Изображение сгенерировано искусственным интеллектом

Ванга предупреждала, что Земля будет содрогаться всё чаще (видимо, имелись в виду землетрясения). Вода поглотит берега, а именно за землетрясениями последуют мощные цунами. Извержения вулканов охватят целые страны (те, где может наблюдаться сейсмическая активность). Экстремальный климат установится почти во всех уголках планеты, поэтому бежать от изнуряющего солнца или холода будет просто некуда. Человечеству придётся учиться выживать в новых условиях. От экологических катастроф погибнуть могут миллионы человек.

Третья мировая война: люди будут умирать от оружия

Ванга также предсказывала возможные геополитические споры, которые могут привести к крупным военным столкновениями. Если верить её пророчествам, совсем скоро может развязаться Третья мировая война. В случае воплощения в реальности слов Ванги, военные конфликты могут охватить планету в ближайшем будущем.

Изображение сгенерировано искусственным интеллектом

Напряжённость на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной и Южной Азии, которая наблюдалась в 2025 году, лишь усиливает опасения по поводу возможной эскалации глобального конфликта.

Новые достижения и новые угрозы

Ванга говорила о том, что в области технологий будут достигнуты новые высоты, что может привести как к прогрессу, так и к новым опасностям. Она предсказывала, что к середине двадцатых годов годов XXI века учёные смогут «приручить невидимые силы» и сделать открытия, которые перевернут медицину и коммуникацию.

Речь идёт о прорывах в квантовых вычислениях, генной инженерии или создании искусственного интеллекта, который сможет решать автономно различные вопросы.

Что предсказала Ванга России в 2026 году

В своих откровениях провидица уделяла России значительное место, рисуя картину будущего, в котором периоды трудностей будут сменяться эпохами расцвета. Она предрекала, что экономику может ожидать напряжение, коренящееся как внутри страны, так и за её пределами.

Изображение от www.slon.pics на Freepik

Относительно политики ясновидящая допускала существенные изменения в системе управления. На этом фоне Россия укрепит свои позиции на мировой арене. Особый акцент она делала на грядущем духовном возрождении народа и обретении им новой, более сильной национальной идентичности.

Кем была Ванга и почему её пророчества до сих пор актуальны

Всемирно известная болгарская прорицательница Ванга (1911-1996) родилась на территории современной Северной Македонии, входившей тогда в Османскую империю. Поворотным моментом её жизни стала потеря зрения в 12 лет: во время урагана девушку подхватил вихрь. Это привело к повреждению зрительных органов и пробуждению экстрасенсорного дара.

Дар Ванги подтверждается точными прогнозами ключевых исторических событий, включая распад Советского Союза, теракты 11 сентября и смерти известных людей. Провидица также оставила предупреждения о будущих испытаниях для человечества: экологических бедствиях, войнах и научных открытиях. На протяжении десятилетий её дом в Болгарии был местом паломничества для людей со всей планеты, а её пророчества продолжают изучаться и обсуждаться и сегодня.

Вместе с тем эксперты советуют относиться осторожно к публикуемым в Сети пророчествам Ванги. Многие из них фактически отражают актуальные тенденции и не открывают будущего, а всего лишь констатируют возможный исход происходящих в реальности событий.