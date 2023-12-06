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Председателем попечительского совета РГУ избран Дмитрий Боков

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Председатель избирательной комиссии Рязанской области Дмитрий Боков избран председателем попечительского совета РГУ имени С. А. Есенина. Об этом стало известно 6 декабря.

Дмитрий Боков — выпускник вуза. До избрания председателем был членом совета.

В соответствии с уставом РГУ имени С.А. Есенина председатель Попечительского совета согласовал проект программы развития вуза на 2023-2032 годы для последующего направления учредителю для утверждения. Проект программы был представлен ранее в форме доклада на заседании попечительского совета РГУ.

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