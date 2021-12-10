Председателем избирательной комиссии Рязанской области стал Дмитрий Боков

– Предыдущий состав комиссии сделал многое для развития избирательной системы региона. Все кампании в регионе проходили чисто, честно, в строгом соответствии с законом. Особые слова благодарности председателю предыдущего состава комиссии Алексею Просянникову, – сказал он. – Уверен, что те основы, которые были заложены, пригодятся и в работе нового состава. Тем более что следующая пятилетка будет непростая: в следующем году предстоят выборы губернатора Рязанской области, а в 2024 году – выборы президента РФ.