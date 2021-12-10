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Пятница, 10 декабря, 2021
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Председателем избирательной комиссии Рязанской области стал Дмитрий Боков

7info7
Дмитрий Боков

10 декабря в региональном правительстве состоялось первое заседание нового состава избирательной комиссии Рязанской области.

На заседании выбрали председателя регионального облизбиркома. По итогам голосования им стал Дмитрий Боков, занимавший ранее должность зампредседателя.

В заседании участие приняли  член центральной избирательной комиссии РФ Павел Андреев, первый зампред правительства Рязанской области Анна Рослякова, руководитель регионального парламента Аркадий Фомин, председатели реготделений политических партий, члены избиркома предыдущего состава.

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Павел Андреев от имени председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой поблагодарил предыдущий состав Избирательной комиссии области за профессиональную работу.

– Предыдущий состав комиссии сделал многое для развития избирательной системы региона. Все кампании в регионе проходили чисто, честно, в строгом соответствии с законом. Особые слова благодарности председателю предыдущего состава комиссии Алексею Просянникову, – сказал он. – Уверен, что те основы, которые были заложены, пригодятся и в работе нового состава. Тем более что следующая пятилетка будет непростая: в следующем году предстоят выборы губернатора Рязанской области, а в 2024 году – выборы президента РФ.

От имени главы региона участников заседания поприветствовала Анна Рослякова.

– Новому составу комиссии предстоит активная работа, поскольку впереди ожидают важные политические события для страны. Мне хотелось бы пожелать его представителям силы духа, приверженности закону и успешной работы на благо Рязанской области и России. Правительство региона и органы местного самоуправления всегда готовы оказать необходимое содействие, – сказала она.

Отметим, что в новый состав областной избирательной комиссии вошёл генеральный директор РИА «7 новостей», директор Официальной Рязанской лиги МС КВН Алексей Жеглов.

Председателем избирательной комиссии Рязанской области стал Дмитрий Боков

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