Председателем избирательной комиссии Рязанской области стал Дмитрий Боков

10 декабря в региональном правительстве состоялось первое заседание нового состава избирательной комиссии Рязанской области.
На заседании выбрали председателя регионального облизбиркома. По итогам голосования им стал Дмитрий Боков, занимавший ранее должность зампредседателя.
В заседании участие приняли член центральной избирательной комиссии РФ Павел Андреев, первый зампред правительства Рязанской области Анна Рослякова, руководитель регионального парламента Аркадий Фомин, председатели реготделений политических партий, члены избиркома предыдущего состава.
Павел Андреев от имени председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой поблагодарил предыдущий состав Избирательной комиссии области за профессиональную работу.
От имени главы региона участников заседания поприветствовала Анна Рослякова.
Отметим, что в новый состав областной избирательной комиссии вошёл генеральный директор РИА «7 новостей», директор Официальной Рязанской лиги МС КВН Алексей Жеглов.