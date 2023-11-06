Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело о нарушении прав жителя Свердловской области

Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по информации о нарушении прав жителя Свердловской области, сообщает телеграм-канал ведомства.

В социальных медиа опубликована информация о том, что в городе Алапаевске Свердловской области произошло ДТП с участием местных жителей. В ходе разбирательств произошел конфликт, в результате которого один из собственников транспортного средства причинил телесные повреждения другому участнику ДТП. Пострадавший опасается, что напавший может избежать ответственности за содеянное.

По данному факту следственными органами СУ СК России по Свердловской области организовано проведение процессуальной проверки.

Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Надбитову А.Д. возбудить уголовное дело по данному факту и представить доклад об установленных обстоятельствах.

Ход и результаты расследования уголовного дела будут поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.