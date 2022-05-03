Председатель СК России поручил оказать помощь беженцам из Донбасса в поисках родственников

По поручению Председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина в Информационном центре СК России открыта круглосуточная горячая линия для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины.

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Наряду с вопросами социального и бытового характера многие люди, вынужденно покинувшие свои дома, сообщают об утере связи с родными, оставшимися в зоне проведения специальной военной операции. Обращаясь на горячую линию, беженцы просят Следственный комитет России помочь установить местонахождение своих близких. В связи с этим глава ведомства поручил Информационному центру СК России оказать содействие прибывшим на территорию Российской Федерации лицам в поиске родных.

Кроме того, Бастрыкин поручил подчиненным уделять особое внимание обращениям такого характера, указав на необходимость подробного выяснения и документирования доводов беженцев, а также оперативного их направления в соответствующие следственные подразделения для поиска пропавших родственников.

Обратиться на горячую линию Информационного центра СК России прибывающие граждане могут по телефону: 8-800-100-12-60 #6, а также в социальных сетях Telegram, ВКонтакте, Одноклассники.