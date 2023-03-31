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Пятница, 31 марта, 2023
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Председатель СК России поручил доложить о ходе проверки по факту халатности в Краснодарском крае

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Следственными органами СК России по Краснодарскому краю проводится доследственная проверка по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами органов местного самоуправления, выразившегося в непринятии своевременных мер по сохранению памятника культурного наследия, увековечивающего память погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны, по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность).

Ранее в социальных сетях опубликовано обращение жителей региона к Председателю СК России, в котором сообщается, что в Новороссийске на частной территории располагается мемориал, посвященный павшим в годы Великой Отечественной войны, доступ к которому ограничивается собственником земли. Возле памятника размещена контейнерная площадка, и проход к захоронению невозможен.

Председатель СК России поручил руководителю СУ СКР по Краснодарскому краю Маслову А.К. доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

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