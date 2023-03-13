Понедельник, 13 марта, 2023
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Председатель СК Бастрыкин поручил провести проверку из-за подтопления домов в Рязани

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Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку инцидента, связанного с возможным нарушением прав жителей двух рязанских домов. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

В частном секторе на Михайловском шоссе два жилых дома оказались подтоплены. Причиной этому стало отсутствие ливневой канализации. Жильцам пришлось собственноручно откачивать воду из помещения. При этом в одном из домов проживают пожилые инвалиды:

– Они оказались изолированы и не могут покинуть место жительства, – говорится в сообщении.

Бастрыкин взял ситуация под свой личный контроль. Он поручил руководителю следственного управления СК РФ по Рязанской области Владимиру Никешкину провести процессуальную проверку и доложить о её результатах и о мерах, которые нужно принять для восстановления прав пострадавших рязанцев.

– Исполнение поручения и ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, – сообщили в СК.

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