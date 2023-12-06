Председатель Рязоблдумы Фомин предупредил о мошенниках, действующих от его лица

Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин предупредил, что от его имени в соцсетях действуют мошенники. Пост он опубликовал на своей странице ВКонтакте.

Фомин сообщил: мошенники создали фейковый аккаунт от его имени, с него они рассылают сообщения о том, что к человеку должны прийти сотрудники службы безопасности «с разговором». Председатель парламента просит всех, у кого возникают какие-либо вопросы, обращаться к нему напрямую.

Ранее стало известно, что жительница Касимова перевела мошенникам 200 тысяч рублей.