Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин проконтролировал ход капитального ремонта школы в Шиловском районе

Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин посетил с депутатским контролем Желудевскую среднюю школу в Шиловском районе. В образовательном учреждении ведется капитальный ремонт по программе, инициированной партией «Единая Россия». Глава регионального парламента обратил внимание: подрядчик должен был закончить работы 10 августа, однако объект до сих пор не готов к сдаче. Сейчас рабочие выполняют отделку фасадов, а также полов в здании. Ведётся ремонт коммуникаций. Уже полностью завершены кровельные работы, заменены окна.

– Конечно, ситуация вызывает обеспокоенность, но подрядчик ускоряется, обещает увеличить количество рабочих. Ход ремонта держим на постоянном контроле, поможем закончить в срок. Наша общая задача — сделать так, чтобы 1 сентября дети пошли в качественно отремонтированную школу, – обратил внимание Аркадий Фомин.

Отметим, что всего в текущем году в Рязанской области капитальный ремонт проведут в 20 школах в 11 муниципалитетах. Из федерального бюджета на выделен почти 1 миллиард рублей на то, чтобы привести образовательные учреждения в порядок. Также на эти цели предусмотрено 132 миллиона рублей из бюджета Рязанской области.