Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин принял участие в мероприятиях Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ, проходивших в Санкт-Петербурге.
27 апреля, в День российского парламентаризма, с членами Совета законодателей встретился Президент России Владимир Путин. Основная тема обсуждения — реализация плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях санкционного давления. Глава государства подчеркнул необходимость установления прямого диалога с предпринимателями и оказания своевременной помощи бизнесу.
В ходе заседания Совета законодателей РФ председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что приоритетной задачей региональных парламентариев является формирование законодательной базы, которая должна дополнять и усиливать федеральные меры поддержки с учётом особенностей конкретных субъектов. Спикер СФ отметила ряд принятых законов, нацеленных на укрепление ключевых отраслей экономики, содействие малому и среднему предпринимательству, стабилизацию работы транспортной системы, смягчение регуляторных правил, помощь региональным бюджетам.
В повестке заседания Президиума Совета законодателей РФ главным стал вопрос подготовки к летнему отдыху детей. Среди обозначенных проблем – изношенность инфраструктуры многих лагерей, ее несоответствие современным требованиям. Было отмечено, что в настоящее время по поручению Президента формируется федеральная программа, направленная на восстановление и строительство до 2030 года в российских регионах объектов отдыха детей. Говорили также о том, что оздоровительная кампания 2022 года характеризуется снятием жестких санитарных ограничений, продолжит действовать программа детского туристического кешбэка.
Комментируя итоги мероприятий Совета законодателей, председатель областной Думы Аркадий Фомин обратил внимание на важность максимально эффективной реализации федеральных и региональных инструментов поддержки экономики и граждан.