Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин принял участие в мероприятиях Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ, проходивших в Санкт-Петербурге.

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27 апреля, в День российского парламентаризма, с членами Совета законодателей встретился Президент России Владимир Путин. Основная тема обсуждения — реализация плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях санкционного давления. Глава государства подчеркнул необходимость установления прямого диалога с предпринимателями и оказания своевременной помощи бизнесу.

– Я прошу вас совместно с министерствами и ведомствами, губернаторскими командами, деловым, научным, экспертным сообществом продолжить выработку новых эффективных и просчитанных антикризисных мер, усилить парламентский контроль изнутри за выполнением принимаемых решений, поддержать наших людей, – сказал президент.

В ходе заседания Совета законодателей РФ председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что приоритетной задачей региональных парламентариев является формирование законодательной базы, которая должна дополнять и усиливать федеральные меры поддержки с учётом особенностей конкретных субъектов. Спикер СФ отметила ряд принятых законов, нацеленных на укрепление ключевых отраслей экономики, содействие малому и среднему предпринимательству, стабилизацию работы транспортной системы, смягчение регуляторных правил, помощь региональным бюджетам.

В повестке заседания Президиума Совета законодателей РФ главным стал вопрос подготовки к летнему отдыху детей. Среди обозначенных проблем – изношенность инфраструктуры многих лагерей, ее несоответствие современным требованиям. Было отмечено, что в настоящее время по поручению Президента формируется федеральная программа, направленная на восстановление и строительство до 2030 года в российских регионах объектов отдыха детей. Говорили также о том, что оздоровительная кампания 2022 года характеризуется снятием жестких санитарных ограничений, продолжит действовать программа детского туристического кешбэка.

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Комментируя итоги мероприятий Совета законодателей, председатель областной Думы Аркадий Фомин обратил внимание на важность максимально эффективной реализации федеральных и региональных инструментов поддержки экономики и граждан.