Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин принял участие в акции «Собери ребенка в школу»

Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин дал старт в регионе благотворительной акции «Собери ребенка в школу». В рамках проекта, реализуемого партией «Единая Россия», планируется собрать канцелярские товары, основные школьные принадлежности, продукцию для творчества и уроков труда к предстоящему учебному году для учащихся Донбасса и освобожденных территорий Украины.
Глава парламента приобрел комплект наборов, который позволит обеспечить учебный класс.
Акция продлится до 15 августа. Желающие могут приобрести канцелярские товары в сети магазинов «Канцлер» и «Барс» и оставить их в специальных корзинах, либо передать наборы для школьников в региональную общественную приемную партии «Единая Россия».