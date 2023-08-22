Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин поздравил с Днем села жителей Мосолова

19 августа в Мосолове отметили День села. На празднике в тёплой атмосфере односельчане дарили друг другу поздравления и улыбки, а музыкальным и танцевальным настроением с гостями делились творческие коллективы и исполнители.
Десятки жителей села Мосолово собрались в торжественный день на площади у парка Победы. Гостей встречали сладкими угощениями и музыкой. Для самых маленьких подготовили игровые интерактивные зоны. Все желающие могли познакомиться с работами мастерицы Раисы Сафроновой, сделать на память снимки. Не испугал жителей и гостей Мосолова даже кратковременный дождь: переждав непогоду, они предвкушали наступление праздника.
Поприветствовал гостей председатель Рязанской областной Думы, уроженец Мосолова Аркадий Фомин. Он обратил внимание, что праздник села в отмечают в один день с большим православным торжеством— Преображением Господнем, что, несомненно, является добрым знаком.
Председатель регионального парламента добавил: местные жители делают всё для того, чтобы село не просто жило, но и развивалось. На сегодняшний день здесь реализуется много проектов для комфортной и качественной жизни.
Не обошлось без чествования жителей села, которые вносят особый вклад в его развитие. Из рук Аркадия Фомина благодарность и ценный подарок получил настоятель Успенского храма иерей Василий. Также приятные подарки и памятные грамоты получили жители села, в чьих семьях в этом году прибавление. Поздравил молодых родителей и их семьи исполняющий обязанности главы Мосоловского сельского поселения Павел Артёмов. Своим землякам он адресовал тёплые слова поддержки, а также благодарность за активную жизненную позицию и инициативность.
Официальную часть праздника продолжила часть лирическая: звучали стихи и музыкальные композиции. Мосоловцы с удовольствием подпевали любимым песням, танцевали и дарили бурные аплодисменты артистам.