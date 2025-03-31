Председатель Облдумы рассказал жителям Путятинского муниципального округа об итогах депутатской деятельности

В пятницу, 28 марта, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин выступил с публичным отчетом перед жителями Путятинского муниципального округа. Спикер регионального парламента подвел итоги депутатской работы в течение VII созыва, проинформировал о наиболее значимых законах, рассказал о том, что удалось сделать, обозначил планы на будущее.

Аркадий Фомин напомнил, что в 2020 году при активном участии рязанцев была сформирована «Народная программа» развития региона:

– В нее вошли те предложения, те объекты, которые были важны именно для жителей. Программа является четким ориентиром для депутатов «Единой России» при принятии областного бюджета. Это дает нам возможность обозначать приоритеты и использовать финансовые возможности федеральных и региональных проектов. Поэтапно, шаг за шагом, мы воплощаем «Народную программу» в жизнь и уже существенно продвинулись по многим задачам, которые вы мне обозначили.

За 4,5 года в двух населенных пунктах Путятинского округа были построены фельдшерско-акушерские пункты, еще пять районных ФАПов – капитально отремонтированы. В округе и окружном центре привели в порядок 15 дорог.

– Отдельный большой проект – дорога до села Мясное, строительство которой уже идет и в перспективе даст округу хорошую возможность развивать туризм, привлекать гостей в район с появлением культурного центра, посвященного Тарковскому, – подчеркнул глава законодательного собрания. – Муниципалитет участвует во всех программах по благоустройству территорий, программе поддержки местных инициатив. С 2020 года реализовано 10 инициатив, в этом году будет воплощено в жизнь еще две. Важно проявлять активность, голосовать за проекты, помогать в их реализации. Реклама

В своем докладе Аркадий Фомин подробно остановился на мерах социальной поддержки.

– В 2024 году, объявленном Президентом Годом семьи, значительная часть законодательной повестки была направлена на защиту материнства и детства. Особое внимание уделено многодетным семьям. Для большинства действующих льгот был снят критерий нуждаемости, что увеличило охват мерами поддержки в три раза, – уточнил председатель областной Думы. – Сегодня важнейшей задачей для всех уровней власти является оказание помощи участникам СВО, защищающим безопасность нашей страны, и членам их семей. Большой пакет мер был подготовлен на федеральном уровне. Принят блок законов, устанавливающих дополнительные региональные инструменты поддержки. Хочу выразить признательность всем неравнодушным жителям Путятинского округа за постоянную связь с родственниками военнослужащих, за помощь в подготовке и отправке гуманитарных грузов, за ваш вклад в общее дело.

По окончании отчета участники встречи задали главе регионального парламента частные вопросы, а также подняли темы, затрагивающие интересы всех жителей округа.