Председатель Облдумы рассказал жителям Путятинского муниципального округа об итогах депутатской деятельности

В пятницу, 28 марта, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин выступил с публичным отчетом перед жителями Путятинского муниципального округа. Спикер регионального парламента подвел итоги депутатской работы в течение VII созыва, проинформировал о наиболее значимых законах, рассказал о том, что удалось сделать, обозначил планы на будущее.
Аркадий Фомин напомнил, что в 2020 году при активном участии рязанцев была сформирована «Народная программа» развития региона:
За 4,5 года в двух населенных пунктах Путятинского округа были построены фельдшерско-акушерские пункты, еще пять районных ФАПов – капитально отремонтированы. В округе и окружном центре привели в порядок 15 дорог.
В своем докладе Аркадий Фомин подробно остановился на мерах социальной поддержки.
По окончании отчета участники встречи задали главе регионального парламента частные вопросы, а также подняли темы, затрагивающие интересы всех жителей округа.